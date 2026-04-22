Por qué las personas con enfermedades cardíacas, renales o hepáticas deberían evitar tomar agua mientras comen

Por qué las personas con enfermedades cardíacas, renales o hepáticas deben evitar tomar agua mientras comen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con enfermedades cardíacas, renales o hepáticas deben limitar el consumo de agua durante las comidas para evitar complicaciones derivadas de la acumulación de líquidos en el organismo.

Según Mayo Clinic, el exceso de agua puede agravar la retención de líquidos en quienes presentan estas condiciones.

Riesgos específicos en enfermedades cardíacas, renales y hepáticas

Las personas con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica o afecciones hepáticas pueden experimentar dificultades para eliminar el exceso de líquidos. En estos casos, la acumulación de agua puede conducir a hinchazón, presión arterial elevada o problemas respiratorios.

El control del consumo de líquidos forma parte del tratamiento habitual para quienes padecen estas enfermedades.

El agua no interfiere en la digestión ni diluye los jugos gástricos, pero su acumulación representa un riesgo para este grupo de pacientes. Por ello, los especialistas sugieren establecer límites claros y seguir las indicaciones personalizadas de los profesionales de la salud.

Riesgos específicos en enfermedades cardíacas, renales y hepáticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua facilita la digestión en la mayoría de las personas

El agua ayuda al cuerpo a descomponer los alimentos y aprovechar los nutrientes. Su consumo favorece la formación de saliva y participa en la composición de los ácidos gástricos. También contribuye a ablandar las heces y previene el estreñimiento, de acuerdo con el portal médico.

Beber agua durante las comidas permite alcanzar la ingesta diaria recomendada. Para quienes buscan mantener o perder peso, tomar agua en estos momentos puede ayudar a sentirse saciado sin añadir calorías. En cambio, si una persona necesita aumentar de peso, se sugiere priorizar alimentos nutritivos y reducir el consumo de agua en las comidas para no perder el apetito.

Otras estrategias para mejorar la digestión

Además de regular el consumo de agua en función del estado de salud, existen otras recomendaciones para facilitar la digestión. Comer lentamente permite que el organismo procese mejor los alimentos. Ingerir la cantidad adecuada de fibra y mantener un nivel adecuado de hidratación contribuyen a la regularidad intestinal.

La actividad física favorece el tránsito de los alimentos en el intestino. Controlar el estrés y evitarlo durante las comidas ayuda a minimizar molestias digestivas. Regular el tamaño de las porciones es útil para prevenir malestares o el consumo excesivo de calorías.

El agua facilita la digestión en la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir un horario para las comidas permite que el sistema digestivo tenga periodos de actividad y descanso. Si se consumen medicamentos que afectan la digestión, es recomendable consultar con un especialista para prevenir o manejar efectos secundarios.

El papel del agua en el equilibrio corporal

El agua forma parte de la sangre, la orina y otros líquidos corporales. Mantener un consumo adecuado es fundamental para la salud general. En personas sin enfermedades cardíacas, renales o hepáticas, el agua resulta benéfica durante las comidas y fuera de ellas.

La restricción de líquidos debe ser individualizada. Mayo Clinic enfatiza que quienes padecen alguna de estas enfermedades deben buscar orientación médica para definir la cantidad de agua que pueden consumir sin poner en riesgo su salud.