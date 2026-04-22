México

Lluvia de meteoros Líridas: esta es la hora exacta para verla desde México

Este fenómeno astronómico será visible en Latinoamérica el 22 de abril

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Dos personas tumbadas en una roca observando un cielo nocturno oscuro, lleno de estrellas, la Vía Láctea y varios meteoros; un telescopio está a su lado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El firmamento nocturno de abril reserva una cita especial para los habitantes de México: la lluvia de meteoros Líridas vuelve a cruzar el cielo y promete un espectáculo de “estrellas fugaces” visible en todo el país.

Este fenómeno, con registros históricos que superan los 2.600 años, marca el inicio de la temporada de lluvias de meteoros.

Horario exacto para ver las líridas en México

La fase más intensa de las Líridas en 2026 se espera entre la noche del 21 de abril y la madrugada del 22.

El mejor momento para observarlas es después de la medianoche y antes del amanecer, cuando el radiante está más alto en el cielo y la Luna no interfiere con su luz.

Los horarios varían según la zona del país:

Infografía sobre las Líridas 2026, mostrando un cielo nocturno estrellado con meteoros de colores, la constelación de Lyra y texto informativo.
La lluvia de meteoros alcanzará su máximo la madrugada del 22 de abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Lluvia de meteoros Líridas
(Reuters)

Ciudad de México y centro (GMT -6):

  • Mejor observación: entre las 2:00 y las 5:00 horas del 22 de abril

Tijuana, Baja California (GMT -7):

  • Mejor observación: entre la 1:00 y las 4:00 horas del 22 de abril

Quintana Roo (GMT -5):

  • Mejor observación: entre las 3:00 y las 6:00 horas del 22 de abril

Durante ese intervalo, el cielo estará suficientemente oscuro y el radiante de las Líridas en posición favorable para ver el mayor número de meteoros.

El fenómeno será visible en todo el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y no haya nubosidad.

Instrucciones para ver la lluvia de meteoros

Para disfrutar plenamente de la lluvia de meteoros Líridas se recomienda seguir estas sugerencias:

  • Buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, lejos de las luces urbanas.
  • Elegir un espacio abierto, sin obstáculos altos, que permita una visión amplia del cielo.
  • Mirar hacia el noreste, en dirección a la constelación de Lyra.
  • Evitar el uso de telescopios o binoculares, ya que el fenómeno se aprecia mejor a simple vista.
  • Permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos antes de comenzar la observación.
  • Llevar ropa abrigadora y alguna manta o silla reclinable para mayor comodidad.
  • Consultar el pronóstico del clima y elegir una noche despejada.
  • Mantener la paciencia y dedicar al menos una hora a la observación para aumentar las probabilidades de ver varios meteoros.
  • Si se desea fotografiar el fenómeno, usar una cámara con controles manuales, trípode y exposiciones largas.

Importancia de las líridas como lluvia de estrellas

Infografía en español sobre la lluvia de meteoros Líridas 2026. Muestra un cielo nocturno con estrellas fugaces, y secciones sobre fechas, velocidad, historia y observación.
La mejor hora para verlo es pasada la media noche y antes del amanecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Líridas ocupan un lugar especial en el calendario astronómico por su historia y su carácter imprevisible. Aunque la media suele ser de hasta 20 meteoros por hora, en ocasiones pueden presentarse verdaderas explosiones de actividad.

Este fenómeno, visible principalmente en el hemisferio norte, resulta clave para el estudio de la interacción entre la Tierra y los residuos cometarios.

Qué son las líridas

La lluvia de meteoros Líridas consiste en el paso de diminutos fragmentos de polvo y roca, originados en el cometa C/1861 G1 (Thatcher), por la atmósfera terrestre.

Al entrar a gran velocidad —cerca de 49 kilómetros por segundo—, estos restos se incineran y producen destellos luminosos que conocemos como estrellas fugaces.

El fenómeno recibe su nombre porque los meteoros parecen surgir de la constelación de Lyra, cerca de la estrella Vega.

Cada abril, la Tierra atraviesa la órbita de ese antiguo cometa, lo que permite que los restos que dejó a su paso se inflamen al contacto con la atmósfera.

Las Líridas son relevantes porque son una de las lluvias de meteoros más antiguas documentadas y, aunque su actividad suele ser moderada —entre 10 y 20 meteoros por hora en condiciones óptimas— a veces sorprenden con ráfagas de más de 100 meteoros en una hora.

La observación de este fenómeno permite a la ciencia estudiar la composición y el comportamiento de partículas originadas en el sistema solar primitivo.

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