Poncho de Nigris lanza a Marcela Mistral como reemplazo tras la baja médica de Lupita Villalobos en el Supernova: Génesis 2026

La propuesta de Poncho de Nigris en X para que Marcela Mistral sustituya a Villalobos agrega polémica y expectativa al Supernova: Génesis. - (RS)

La inesperada salida de Lupita Villalobos del evento Supernova: Génesis ha encendido las redes sociales y el mundo del entretenimiento deportivo. La influencer quedó fuera de la cartelera programada para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México debido a un hematoma subdural, diagnóstico confirmado por autoridades médicas tras su hospitalización por fuertes dolores de cabeza.

La decisión, respaldada por la Comisión de Box de la CDMX y el Consejo Mundial de Boxeo, prioriza la salud de la participante, quien permanece estable y bajo observación. Sin embargo, su ausencia dejó un vacío importante en la pelea estelar, donde enfrentaría a Kim Shantal, obligando a los organizadores a buscar una sustituta de último momento.

En medio de esta incertidumbre, Poncho de Nigris irrumpió en la conversación digital con una propuesta que no tardó en generar controversia: poner en el ring a Marcela Mistral, figura que recientemente brilló en otro evento de combates.

La propuesta que encendió las redes

Las autoridades médicas y la Comisión de Box de la CDMX confirmaron el diagnóstico que dejó fuera a la influencer del combate principal. - (Captura de pantalla)

El también organizador del evento Ring Royale utilizó la plataforma X para lanzar su idea, mencionando directamente a su esposa Marcela Mistral como una posible solución al problema. Su sugerencia no pasó desapercibida, especialmente por el contexto reciente en el que ella participó en una pelea estelar.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos… ahora ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar”, escribió, generando una ola de reacciones.

La declaración no solo propone una alternativa, sino que también deja ver una posible negociación detrás de escena, alimentando la expectativa sobre un posible cambio en la cartelera.

Ring Royale, el antecedente que pesa

Un evento que revolucionó el entretenimiento deportivo en mexico

El nombre de Marcela Mistral tomó fuerza tras su participación en Ring Royale, evento celebrado el pasado 15 de marzo en la Arena Monterrey. Aquella función reunió a figuras mediáticas como Alfredo Adame, Carlos Trejo y Nicola Porcella, consolidándose como uno de los espectáculos más comentados del año.

La pelea estelar en la que participó Mistral dejó huella entre los seguidores, lo que ahora juega a su favor como posible reemplazo. Su reciente victoria la posiciona como una contendiente atractiva para el público.

Este antecedente es clave para entender por qué su nombre surge como opción viable, especialmente en un contexto donde el espectáculo y la expectativa del público son determinantes.

Incertidumbre rumbo al evento

La baja de Lupita Villalobos no solo altera la cartelera de Supernova: Génesis, sino que también incrementa la expectativa y el interés en el evento deportivo. (RS)

Mientras los organizadores de Supernova: Génesis trabajan contrarreloj para definir a la nueva rival de Kim Shantal, la propuesta de De Nigris añade presión mediática al proceso. Su postura quedó clara en otro mensaje: “Estamos para sumar… estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente”.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre quién ocupará el lugar vacante, pero la conversación ya está instalada. La expectativa crece entre los seguidores, atentos a cualquier anuncio.

La baja de Villalobos no solo cambia la cartelera, también redefine el interés del evento. En medio de la polémica, el espectáculo sigue, y la decisión final podría marcar el rumbo de uno de los shows más esperados del mes.