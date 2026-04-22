Omar García Harfuch asegura que agentes estadounidenses nunca han participado en territorio mexicano

García Harfuch dijo no tener miedo a hacer una campaña por la CDMX. (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, descartó rotundamente la participación de agentes extranjeros en cualquier operación de seguridad federal, subrayando que la legislación mexicana no lo permite, aunque aseguró que se evaluará el operativo reciente, esto en relación a la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente en Chihuahua, el pasado 19 de abril.

“Hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del gabinete de seguridad federal en campo, entonces lo que tenemos conocimiento es lo que ha comentado el fiscal general de Chihuahua”, dijo el secretario en conferencia de prensa.

Asimismo, el funcionario destacó su constante comunicación con la embajada estadounidense y confirmó un próximo encuentro el jueves 23 de abril con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acatando las instrucciones dadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Gobierno de México no acepta la participación de fuerzas extranjeras en territorio nacional

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ningún agente extranjero puede operar en el país sin autorización y reiteró que ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni Relaciones Exteriores fueron informadas de la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante un operativo en la Sierra de Chihuahua, donde murieron dos agentes estadounidenses tras un accidente automovilístico.

La mandataria recalcó la postura en su conferencia matutina, al asegurar: “no puede haber algo que esté fuera de la ley” y anunció que las autoridades revisan el caso conforme a la legislación mexicana.

(Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una carta formal al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, exigiendo datos completos sobre el operativo, luego de confirmar que la actuación de los agentes no se ajustó a los acuerdos bilaterales existentes.

Sheinbaum subrayó: “Evidentemente, la Defensa no sabía que había personas participando que no eran ciudadanos mexicanos” y detalló que tampoco la Secretaría de Seguridad fue notificada.

Según la Ley de Seguridad Nacional, citada por Sheinbaum desde tribuna, los agentes extranjeros deben estar debidamente acreditados y su actividad supervisada en todo momento por autoridades mexicanas: “Primero tendrían que haber estado acreditados para desarrollar labores específicas. Esto se está verificando”, puntualizó la presidenta.

De acuerdo con los artículos 70 y 71 de la Ley de Seguridad Nacional, establecen que los agentes extranjeros tienen prohibido participar en operativos, realizar detenciones o apliquen leyes de su país de origen en México y que solo pueden realizar labores de enlace y compartir información con la autorización y vigilancia de la SRE y de la SSPC.