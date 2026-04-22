Vinculan a proceso a Jesús “N”, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe

Juan Jesús “N”, único detenido en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. (Captura de pantalla)

Juan Jesús “N”, el vigilante acusado del homicidio de la joven Edith Guadalupe, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el crimen.

Los hechos fueron informados el 22 de abril, fecha en la que fue reanudada la audiencia en contra del único sujeto detenido por el caso y quien laboraba en el edificio ubicado en Avenida Revolución 829, sitio donde acudió Edith Guadalupe y donde fue hallado su cuerpo.

Bertha María Alcalde, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), sostiene que hay pruebas suficientes en contra del hombre por su posible participación en el crimen.

Feminicidio de Edith Guadalupe en CDMX es “muy lamentable”, dice Sheinbaum. (Presidencia)

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