El error que cometes al tomar colágeno y que hace que tu cuerpo lo deseche por completo

Hombres y mujeres añaden colágeno en polvo a sus bebidas diarias, promoviendo el bienestar y el cuidado de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Invertir en suplementos de colágeno hidrolizado puede parecer la solución ideal para mantener la piel firme, las articulaciones saludables y los huesos fuertes con el paso de los años. Sin embargo, existe un error crucial que muchos pasan por alto y que puede convertir esa inversión en una pérdida total de dinero, y depende directamente de cómo se consuma.

A continuación te contamos cómo debes ingerirlo para que tu organismo realmente lo aproveche.

Cómo aprovechar realmente el colágeno y evitar errores

Para evitar que tu esfuerzo se pierda, es fundamental entender cuál es la mejor manera de tomar este suplemento. El colágeno hidrolizado debe ingerirse con el estómago vacío o acompañado de vitamina C. Solo así el intestino puede absorberlo de manera eficiente y permitir que cumpla su función en el organismo.

Si se toma junto a otros alimentos, o se olvida la vitamina C, el proceso digestivo impide su correcta asimilación. En consecuencia, el cuerpo lo elimina como desecho y los beneficios esperados nunca llegan a materializarse.

Hombres y mujeres añaden colágeno en polvo a sus bebidas diarias, promoviendo el bienestar y el cuidado de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos consumidores desconocen este punto clave y, como resultado, no perciben ningún cambio en su cuerpo, pese a meses de suplementación. Así, la ilusión de mejorar la salud y la apariencia física puede transformarse en frustración y pérdida económica.

La clave está en el momento y la combinación

Los expertos recomiendan consumir el colágeno por la mañana, antes del desayuno, o asegurarse de acompañarlo con una fuente de vitamina C. Puedes elegir fórmulas que ya incluyan este nutriente, o bien sumar alimentos como cítricos, kiwi o fresas para potenciar la absorción.

De este modo, garantizas que el suplemento sea aprovechado por tu organismo y no termines perdiendo el dinero invertido en productos que, por un simple error, se convierten en un gasto inútil.

Por qué la rutina y la combinación importan

La constancia diaria es un factor decisivo en el éxito del suplemento. Más allá del horario, lo esencial es mantener una rutina y respetar las instrucciones del producto, asegurando siempre la presencia de nutrientes que faciliten la absorción. Las fórmulas más completas suelen incluir vitamina C, magnesio o ácido hialurónico, potenciando no solo la absorción sino también los efectos en piel y articulaciones.

Las expertas consultadas destacan que, aunque el formato (polvo, cápsulas o líquido) no afecta el momento de la toma, sí lo hace la dosis y la biodisponibilidad. Las presentaciones en polvo suelen ser preferidas por su practicidad y eficacia, ya que permiten alcanzar la cantidad diaria recomendada de colágeno hidrolizado.

El colágeno marino se posiciona como una de las variantes más biodisponibles, debido al tamaño de sus péptidos y su similitud con el colágeno humano. Los suplementos que combinan diferentes tipos y añaden vitamina C suelen ser los más recomendados para mujeres a partir de los 40 años, etapa en la que la producción natural de colágeno disminuye notablemente.

Hombres y mujeres añaden colágeno en polvo a sus bebidas diarias, promoviendo el bienestar y el cuidado de la piel. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación y hábitos que marcan la diferencia

No solo el suplemento importa: una dieta equilibrada y rica en proteínas, junto a alimentos con vitamina C, favorecen la síntesis y el mantenimiento del colágeno en el organismo. Incorporar pescado, marisco, huevo y caldos de huesos, así como frutas y verduras frescas, es fundamental para potenciar los efectos de la suplementación.

Los especialistas recuerdan que el colágeno no sustituye un estilo de vida saludable, pero puede ser un buen complemento para quienes buscan cuidar su piel y sus articulaciones, especialmente a partir de los 40 años o en situaciones de desgaste elevado.

Si se ignoran estas recomendaciones, el suplemento se elimina como desecho y la inversión se pierde por completo. Para evitarlo, basta con adoptar el hábito correcto: tomar el colágeno en ayunas o junto a vitamina C, mantener la constancia diaria y elegir fórmulas de calidad. Así, cada dosis tendrá la máxima eficacia y el dinero invertido sí tendrá sentido.