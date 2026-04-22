Niños que crecen sin elogios parecen no tener secuelas pero buscan validación constante, señala estudio psicológico

Las personas que no recibieron reconocimiento en su niñez a menudo desarrollan estrategias solitarias para validarse, aunque esa seguridad aparente tenga un costo emocional invisible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis psicológico reciente advierte que las personas que crecen sin elogios durante la infancia suelen desarrollar una apariencia de autosuficiencia en la adultez; sin embargo, internamente conservan la búsqueda de validación que no logran satisfacer por completo.

El estudio, difundido en Geediting y sustentado en teorías clásicas de la psicología, detalla que la ausencia de reconocimiento temprano influye no solo en la percepción propia, sino en la forma en que se enfrenta la necesidad de aprobación a lo largo de la vida.

Un estudio psicológico revela que la ausencia de elogios en la infancia impacta la autosuficiencia y la búsqueda de validación en la adultez. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Crecer sin elogios: entre la independencia aparente y la autoexigencia

El informe sostiene que los adultos que no recibieron elogios en su niñez suelen parecer independientes, seguros y poco necesitados de aprobación externa.

Sin embargo, el equipo responsable del análisis observa que en muchos casos esta fortaleza aparente esconde una necesidad no resuelta de reconocimiento.

Detrás de la autosuficiencia, subsiste el deseo de ser vistos y aceptados por los demás, aunque no siempre puedan expresarlo con claridad.

Los investigadores subrayan que, frente a la falta de reconocimiento visible, los niños tienden a generar estrategias internas compensatorias.

Entre ellas, mencionan la autoexigencia elevada y la construcción de criterios rígidos para autoevaluarse.

Esa tendencia también se traduce en la costumbre de no pedir ayuda emocional, pues aprenden a sostenerse solos incluso cuando internamente requieren aprobación.

Distintos enfoques psicológicos incluidos en el estudio coinciden en que la carencia de elogios en la infancia puede dejar vacíos persistentes.

Además, obliga a las personas a crear recursos internos para determinar su propio valor. El trabajo cita la teoría del apego de John Bowlby, que destaca cómo las primeras interacciones con figuras de referencia forman la base de la autoimagen.

También destaca los estudios sobre autoestima de Morris Rosenberg, quien considera que la validación temprana resulta esencial para construir una percepción positiva y estable de uno mismo.

La falta de reconocimiento temprano fomenta una autoexigencia elevada y hábitos de autoevaluación rígidos desde la infancia, indica la investigación.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacciones frente a los halagos y efectos en la autoestima

El artículo de Geediting describe que la falta de elogios genera una reacción particular ante los halagos. Es frecuente que esas personas sientan los reconocimientos como algo ajeno, poco natural o incluso incómodo, porque su entorno en la infancia no los acostumbró a ese tipo de señales positivas.

Con el tiempo, aprenden a depender de su propio criterio y a sostener una imagen fuerte en público, aunque la necesidad de validación permanezca activa en su interior.

El estudio también resalta algunas características habituales en quienes atravesaron la niñez sin elogios:

Suelen desconfiar de los halagos o considerar que no tienen fundamento. Toman decisiones y evalúan logros con base en criterios personales más que en la opinión ajena.

Sostienen una actitud de autonomía emocional, aunque de fondo permanezcan atentos a cualquier gesto de aprobación.

Cuando el reconocimiento no llega desde fuera, estas personas desarrollan un “medidor propio” para juzgar su valor y desempeño.

Esa independencia puede ser una ventaja al reducir la dependencia de la opinión externa, pero también dificulta aceptar o integrar el reconocimiento cuando sí aparece.

La falta de reconocimiento temprano fomenta una autoexigencia elevada y hábitos de autoevaluación rígidos desde la infancia, indica la investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación interna y sus límites

A pesar de que construir recursos propios puede aportar autonomía, el equipo que realizó el análisis advierte que esas estrategias internas no sustituyen de forma completa la validación externa.

Es decir, aunque una persona pueda sostenerse sin halagos ajenos, ese equilibrio tiene un costo emocional: la dificultad para recibir y valorar el reconocimiento cuando finalmente llega.

En conclusión, el artículo difundido por Geediting hace énfasis en que la validación temprana es un elemento central para una autoestima estable y una identidad emocional sólida.

Crecer sin elogios obliga a desarrollar mecanismos de autovaloración, pero no elimina la necesidad de aprobación que, con frecuencia, permanece oculta bajo la apariencia de independencia.