México

Observatorio Ciudadano acusa negligencia institucional en feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe

El OCNF exigió evitar la revictimización de ambas familias

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Los feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe han generado indignación y dejan ver las omisiones del sistema mexicano.
Los feminicidios de Ana Febe y Edith Guadalupe han generado indignación y dejan ver las omisiones del sistema mexicano.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) acusa negligencia institucional en los casos de Ana Febe Rojas Vega y Edith Guadalupe, cuyos feminicidios en Ciudad de México muestran que la falta de acción de las autoridades sigue cobrando vidas, destaca la organización.

Según la red, los hechos recientes exhiben una tendencia donde las fiscalías minimizan la violencia y desatienden obligaciones legales, lo que agrava el riesgo para mujeres y familias.

En el caso de Edith Guadalupe, el cual conmocionó a los capitalinos y llevó a movilizaciones entre el 15 y 17 de abril, la familia reportó de inmediato la desaparición y entregó información clave a las autoridades, incluyendo la ubicación en tiempo real de la joven.

La actuación de la Fiscalía llegó dos días después y la localizaron sin vida, pese a que existen protocolos que permiten la intervención urgente ante riesgo inminente. El Observatorio advirtió que las omisiones de este tipo no son aisladas y recalca que cada retraso tiene consecuencias irreparables.

Fiscalía clasifica feminicidio como homicidio culposo

La muerte de Ana Febe Rojas Vega, egresada de la FES Acatlán, ocurrió el 24 de marzo. Su esposo fue señalado como presunto responsable, pero la Fiscalía de Cuajimalpa clasificó el caso como homicidio culposo, no feminicidio. Para el Observatorio, esta actuación representa un retroceso, pues ignora la reciente propuesta de Ley de Feminicidio y recomendaciones internacionales. El seguimiento del caso por parte de la organización reveló que la investigación fue minimizada y se ignoraron avances en derechos de las mujeres.

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2026.- Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del PAN junto a su compañeras de bancada, durante su participación en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se discutió el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma el artículo 73 en materia de feminicidio. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El 15 de abril, Edith Guadalupe desapareció en la alcaldía Benito Juárez tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo. Aunque la familia denunció de inmediato, la Fiscalía capitalina se negó a activar mecanismos de búsqueda eficaces y exigió esperar 72 horas para iniciar la pesquisa. Mientras tanto, la familia recorrió calles y revisó cámaras por cuenta propia, logrando ubicar el sitio donde Edith ingresó. La Fiscalía intervino hasta el 17 de abril. La organización señaló que no aplicar los protocolos de intervención urgente es una omisión grave y determinante.

  • La familia de Edith entregó datos de geolocalización en tiempo real.
  • La autoridad retrasó la búsqueda dos días pese a los riesgos.
  • La Fiscalía minimizó la desaparición bajo prejuicios y obstaculizó la denuncia.

El Observatorio exige acciones y resultados inmediatos

El Observatorio exigió investigaciones con debida diligencia conforme a estándares nacionales e internacionales, respeto al debido proceso y que se evite la revictimización de las familias. Señala que la actuación del Ministerio Público en el caso de Edith fue negligente y contraria a la legalidad. El feminicidio de Edith, afirma el Observatorio, pudo haberse evitado si la autoridad hubiera actuado con urgencia.

La organización llamó a reforzar el protocolo de investigación de feminicidios y transfeminicidios, así como a implementar de manera efectiva mecanismos de búsqueda especializada. Sostuvo que la creación de protocolos y reformas es insuficiente mientras las fiscalías sigan operando con inercias y falta de debida diligencia. La justicia para Ana Febe y Edith, concluyó, no puede esperar.

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