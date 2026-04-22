Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles son un clásico de la cocina mexicana reinventado para quienes buscan sabor sin carne. Cada mordida invita a disfrutar de la textura cremosa de los frijoles, el perfume del cilantro fresco y el toque justo de especias.
Son ideales cuando se quiere una comida energética, simple y nutritiva, perfecta para almuerzos informales, reuniones con amigos o para sumar variedad a la mesa de todos los días.
Los burritos vegetarianos son tradicionales en el norte de México, aunque su popularidad ya es global. Se sirven doblados, listos para llevar o para compartir.
Receta de burritos vegetarianos con arroz y frijoles
Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles consisten en una tortilla de harina rellena con arroz blanco, frijoles negros o colorados cocidos, vegetales salteados y condimentos, todo enrollado y listo para comer con las manos.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 8 tortillas de harina grandes
- 1 taza de arroz blanco cocido
- 1 lata (400 gr) de frijoles negros o colorados, enjuagados y escurridos
- 1 cebolla mediana picada
- 1 morrón rojo picado
- 2 dientes de ajo picados
- 1 tomate grande picado
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 pizca de ají molido (opcional)
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1/2 taza de queso fresco rallado (opcional)
- 1/4 taza de cilantro fresco picado
- Sal y pimienta a gusto
Cómo hacer burritos vegetarianos con arroz y frijoles, paso a paso
- Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio.
- Saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (5 minutos).
- Agregar el ajo y el tomate. Cocinar hasta que el tomate suelte jugo.
- Sumar los frijoles y mezclar bien. Condimentar con comino, pimentón, ají molido, sal y pimienta.
- Cocinar 5 minutos, aplastando algunos frijoles con el dorso de la cuchara para dar cremosidad.
- Añadir el arroz cocido y mezclar. Calentar 2 minutos más, corrigiendo sal si hace falta.
- Retirar del fuego. Incorporar el cilantro y, si se desea, el queso rallado.
- Calentar las tortillas en una sartén seca o al microondas para que sean flexibles.
- Distribuir el relleno en cada tortilla, enrollar los burritos cerrando los extremos y servir calientes.
Consejos clave:
- Las tortillas deben estar bien flexibles para evitar que se rompan.
- No sobrecargar el relleno para facilitar el cierre.
- El relleno debe estar jugoso pero sin exceso de líquido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (2 burritos por persona).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 60 gr
- Proteínas: 12 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se pueden guardar en el refrigerador hasta 3 días, envueltos en papel aluminio o film. También se pueden congelar (sin verduras frescas ni queso) hasta 2 meses. Para recalentar, usar sartén tapada o microondas.