México

Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Una opción llena de texturas suaves, sabor casero y ese toque fresco que hace la diferencia en el menú diario

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Dos burritos vegetarianos con arroz, frijoles y vegetales, cortados a la mitad en un plato. Limas, salsa, guacamole y una bebida sobre madera
Dos burritos vegetarianos con arroz, frijoles negros, maíz, pimientos y guacamole listos para deleitar con su sabor auténtico y fresco. (Gemini)

Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles son un clásico de la cocina mexicana reinventado para quienes buscan sabor sin carne. Cada mordida invita a disfrutar de la textura cremosa de los frijoles, el perfume del cilantro fresco y el toque justo de especias.

Son ideales cuando se quiere una comida energética, simple y nutritiva, perfecta para almuerzos informales, reuniones con amigos o para sumar variedad a la mesa de todos los días.

Los burritos vegetarianos son tradicionales en el norte de México, aunque su popularidad ya es global. Se sirven doblados, listos para llevar o para compartir.

Primer plano de dos burritos vegetarianos sobre una mesa de madera, uno cortado mostrando arroz, frijoles, verduras y aguacate. Al fondo, más comida y personas borrosas
Dos burritos vegetarianos de arroz y frijoles, uno cortado a la mitad revelando su relleno vibrante. (Gemini)

Receta de burritos vegetarianos con arroz y frijoles

Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles consisten en una tortilla de harina rellena con arroz blanco, frijoles negros o colorados cocidos, vegetales salteados y condimentos, todo enrollado y listo para comer con las manos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 8 tortillas de harina grandes
  2. 1 taza de arroz blanco cocido
  3. 1 lata (400 gr) de frijoles negros o colorados, enjuagados y escurridos
  4. 1 cebolla mediana picada
  5. 1 morrón rojo picado
  6. 2 dientes de ajo picados
  7. 1 tomate grande picado
  8. 1 cucharadita de comino molido
  9. 1 cucharadita de pimentón dulce
  10. 1 pizca de ají molido (opcional)
  11. 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  12. 1/2 taza de queso fresco rallado (opcional)
  13. 1/4 taza de cilantro fresco picado
  14. Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer burritos vegetarianos con arroz y frijoles, paso a paso

  1. Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio.
  2. Saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (5 minutos).
  3. Agregar el ajo y el tomate. Cocinar hasta que el tomate suelte jugo.
  4. Sumar los frijoles y mezclar bien. Condimentar con cominopimentón, ají molido, sal y pimienta.
  5. Cocinar 5 minutos, aplastando algunos frijoles con el dorso de la cuchara para dar cremosidad.
  6. Añadir el arroz cocido y mezclar. Calentar 2 minutos más, corrigiendo sal si hace falta.
  7. Retirar del fuego. Incorporar el cilantro y, si se desea, el queso rallado.
  8. Calentar las tortillas en una sartén seca o al microondas para que sean flexibles.
  9. Distribuir el relleno en cada tortilla, enrollar los burritos cerrando los extremos y servir calientes.

Consejos clave:

  • Las tortillas deben estar bien flexibles para evitar que se rompan.
  • No sobrecargar el relleno para facilitar el cierre.
  • El relleno debe estar jugoso pero sin exceso de líquido.
Dos burritos vegetarianos cortados por la mitad en un plato de cerámica, mostrando arroz, frijoles negros, maíz y pimientos. Hay limas, pico de gallo y una bebida
Estos vibrantes burritos vegetarianos, rellenos de arroz, frijoles negros y vegetales frescos, ofrecen una explosión de sabores auténticos. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 burritos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 60 gr
  • Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden guardar en el refrigerador hasta 3 días, envueltos en papel aluminio o film. También se pueden congelar (sin verduras frescas ni queso) hasta 2 meses. Para recalentar, usar sartén tapada o microondas.

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