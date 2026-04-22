Burritos vegetarianos de arroz y frijoles: la receta fácil, rendidora y saludable

Dos burritos vegetarianos con arroz, frijoles negros, maíz, pimientos y guacamole listos para deleitar con su sabor auténtico y fresco. (Gemini)

Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles son un clásico de la cocina mexicana reinventado para quienes buscan sabor sin carne. Cada mordida invita a disfrutar de la textura cremosa de los frijoles, el perfume del cilantro fresco y el toque justo de especias.

Son ideales cuando se quiere una comida energética, simple y nutritiva, perfecta para almuerzos informales, reuniones con amigos o para sumar variedad a la mesa de todos los días.

Los burritos vegetarianos son tradicionales en el norte de México, aunque su popularidad ya es global. Se sirven doblados, listos para llevar o para compartir.

Dos burritos vegetarianos de arroz y frijoles, uno cortado a la mitad revelando su relleno vibrante. (Gemini)

Receta de burritos vegetarianos con arroz y frijoles

Los burritos vegetarianos con arroz y frijoles consisten en una tortilla de harina rellena con arroz blanco, frijoles negros o colorados cocidos, vegetales salteados y condimentos, todo enrollado y listo para comer con las manos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

8 tortillas de harina grandes 1 taza de arroz blanco cocido 1 lata (400 gr) de frijoles negros o colorados, enjuagados y escurridos 1 cebolla mediana picada 1 morrón rojo picado 2 dientes de ajo picados 1 tomate grande picado 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de pimentón dulce 1 pizca de ají molido (opcional) 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz 1/2 taza de queso fresco rallado (opcional) 1/4 taza de cilantro fresco picado Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer burritos vegetarianos con arroz y frijoles, paso a paso

Calentar el aceite en una sartén grande a fuego medio. Saltear la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (5 minutos). Agregar el ajo y el tomate. Cocinar hasta que el tomate suelte jugo. Sumar los frijoles y mezclar bien. Condimentar con comino, pimentón, ají molido, sal y pimienta. Cocinar 5 minutos, aplastando algunos frijoles con el dorso de la cuchara para dar cremosidad. Añadir el arroz cocido y mezclar. Calentar 2 minutos más, corrigiendo sal si hace falta. Retirar del fuego. Incorporar el cilantro y, si se desea, el queso rallado. Calentar las tortillas en una sartén seca o al microondas para que sean flexibles. Distribuir el relleno en cada tortilla, enrollar los burritos cerrando los extremos y servir calientes.

Consejos clave:

Las tortillas deben estar bien flexibles para evitar que se rompan.

No sobrecargar el relleno para facilitar el cierre.

El relleno debe estar jugoso pero sin exceso de líquido.

Estos vibrantes burritos vegetarianos, rellenos de arroz, frijoles negros y vegetales frescos, ofrecen una explosión de sabores auténticos. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (2 burritos por persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 60 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se pueden guardar en el refrigerador hasta 3 días, envueltos en papel aluminio o film. También se pueden congelar (sin verduras frescas ni queso) hasta 2 meses. Para recalentar, usar sartén tapada o microondas.