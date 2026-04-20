México

Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá confirma una ciudadana muerta y otra herida por balacera en Teotihuacán

Anita Anand calificó los hechos como “un terrible acto de violencia armada”

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El ataque resultó en la muerte de dos personas, incluido el agresor (REUTERS/Raquel Cunha)
El ataque resultó en la muerte de dos personas, incluido el agresor (REUTERS/Raquel Cunha)

A través de sus redes sociales, la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, compartió un mensaje en el que confirma la muerte de una ciudadana de dicho país, además de que otra persona de la misma nacionalidad que resultó herida por la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México.

“Como consecuencia de un terrible acto de violencia armada, una ciudadana canadiense falleció y otra resultó herida en Teotihuacán, México”, compartió el 20 de abril.

En su mensaje de X, la funcionaria también aprovechó para expresar que funcionarios de Asunto Globales están en contacto con los familiares y seres queridos de las personas referidas.

(REUTERS/Luis Cortes)
(REUTERS/Luis Cortes)

Agradece al canciller mexicano

De igual manera, Anand agradeció la “rápida respuesta” y la coordinación con Roberto Velasco Álvarez, este último secretario de Relaciones Exteriores de México.

“Agradezco a mi homólogo, el Ministro @r_velascoa,por su estrecha comunicación y rápida respuesta ante esta situación”. es parte del mensaje.

Por su parte, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, también compartió un mensaje por la balacera en el Edomex.

“Profundamente entristecido por el incidente en Teotihuacán en el que una persona canadiense murió y otra resultó herida. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos”, expuso en su cuenta de redes sociales.

Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó los hechos ocurridos en la Zona Arqueológica del Edomex y destacó que, como parte de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la institución mexicana mantiene contacto permanente con su homóloga canadiense como parte del seguimiento de los hechos.

Balacera Teotihuacán
(X/@Diario_D21)

Por los hechos diversas instituciones y figuras políticas han expresado su rechazo a los hechos violentos realizado en Teotihuacán, incluidos Claudia Sheinbaum:

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, compartió tras las detonaciones de arma de fuego.

Diversas persona heridas

Asimismo, el IMSS-Bienestar informó que todas las personas heridas son atendidas en el Hospital General de Axapusco.

De ellas, cuatro tienen lesiones por arma de fuego, una presentó una fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad.

“Sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.Cada paciente será valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, garantizando un abordaje completo para su recuperación”, refiere el reporte de la institución.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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