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Potenciales tormentas en México: qué estados serán los más afectados

El clima en México presenta este martes 21 de abril condiciones poco habituales que mantienen en alerta a varias regiones del país

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Las condiciones de clima extremo dominan México este martes 21 de abril. Crédito: Cuartoscuro

Las condiciones de clima extremo dominan México este martes 21 de abril, según el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional.

El país enfrenta una combinación inusual de oleaje elevado en el Pacífico, intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en diversas entidades.

Onda de calor sigue en el sur y sureste; lluvias y descargas eléctricas previstas en el centro

La persistencia de la ola de calor coloca a zonas del sur y sureste bajo temperaturas sofocantes, mientras que en el centro y otras regiones se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

Entre los estados con mayores precipitaciones figuran Tlaxcala, el este y centro de Michoacán, el norte y centro de Guerrero, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas.

De acuerdo con la Conagua, las lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones en áreas vulnerables.

El pronóstico también contempla chubascos de 5 a 25 milímetros en Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, junto a lluvias ligeras en diversos estados del norte.

Por la tarde, el termómetro podría alcanzar entre 40 y 45 grados Celsius en el noroeste de Guerrero. Otras regiones como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán se mantendrán en rangos de 35 a 40 grados.

Tormentas eléctrica en la CDMX hoy jueves 12 de junio. Foto: Youtube/webcamsdemexico.
Las lluvias pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Foto: Youtube/webcamsdemexico.

Heladas matutinas y rachas de viento en zonas serranas

Durante la madrugada, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango registraron mínimas de -5 a 0 grados Celsius, con heladas.

En otras áreas altas de Sonora, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, las mínimas oscilaron entre 0 y 5 grados.

El viento de componente norte podría alcanzar rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que otras regiones reportan vientos moderados de entre 20 y 60 km/h y posibles tolvaneras en estados del norte y centro.

La onda de calor persiste en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit, oeste y sur de Jalisco, este de Colima, sur y suroeste de Michoacán, noroeste y sur de Guerrero, además de Morelos y el sur de Oaxaca.

Potenciales tormentas en México: qué estados serán los más afectados

Las entidades con mayor riesgo de tormentas eléctricas, lluvias intensas y caída de granizo este martes son:

  • Michoacán
  • Guerrero
  • Querétaro
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estos fenómenos pueden provocar afectaciones materiales y complicaciones en carreteras, por lo que sugiere evitar zonas inundadas y mantenerse informado por canales oficiales.

Su formación es por este motivo
El Servicio Meteorológico Nacional advierte que estos fenómenos pueden provocar afectaciones materiales y complicaciones en carreteras. | Foto: X @InfoMeteoro

El mar de fondo y el oleaje elevado también representan un peligro en las costas del Pacífico, limitando actividades marítimas y de pesca.

De acuerdo con la Conagua, el mar de fondo persiste en costas del Pacífico, generando oleaje de 1.5 a 2.5 metros desde Sinaloa hasta Chiapas.

Ante la permanencia del clima extremo, la dependencia recomienda evitar la exposición directa al sol, usar ropa ligera y de colores claros, mantenerse hidratado y proteger especialmente a menores de edad y adultos mayores.

Asimismo, en la Península de Yucatán y estados costeros, los chubascos y lluvias fuertes pueden causar encharcamientos y complicaciones viales.

Recomendaciones oficiales y canales de información

Las autoridades destacan la importancia de planificar actividades y tomar precauciones ante el clima extremo. Recomiendan hidratarse, evitar la exposición al sol y atender de forma especial a niños y personas mayores.

Quienes vivan en zonas propensas a inundaciones deben identificar rutas de evacuación y mantenerse atentos a la información oficial.

La prevención y la consulta de fuentes confiables siguen siendo la principal recomendación de los expertos meteorológicos.

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