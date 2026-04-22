Comisión de la Cámara de Diputados aprueba reformas para proteger a niños, niñas y adolescentes en internet

La Comisión de la Cámara de Diputados busca proteger del daño psicológico y social causado por medios digitales e inteligencia artificial.

La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados aprueba reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer la protección contra el ciberacoso, la violencia digital y garantizar la seguridad de los datos personales de los menores de edad en entornos digitales.

Esta modificación legal responde al crecimiento acelerado de riesgos en plataformas digitales y busca establecer medidas directas para prevenir contenido dañino y proteger la identidad digital.

El documento, aprobado por unanimidad con 18 votos a favor, integra 32 iniciativas presentadas por diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios. El respaldo unánime demuestra consenso político sobre la necesidad de actualizar el andamiaje legal para responder al entorno digital que enfrentan niñas, niños y adolescentes.

Indispensable proteger derechos de menores de edad

Elizabeth Martínez Álvarez, diputada del PAN y presidenta de la Comisión, explica que, aunque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no ha sido el marco jurídico principal para regular temas digitales, es indispensable adaptarla para incorporar de manera clara los derechos digitales y la ciberseguridad de la niñez.

Martínez Álvarez advierte que la violencia digital “crece a pasos agigantados”, por lo que el Poder Legislativo debe actuar con prontitud antes de que los fenómenos rebasen la capacidad de respuesta institucional. Señala: “Es la tercera parte de la población --las niñas, niños y adolescentes-- la que está en riesgo”.

Alejandra Chedraui Peralta, diputada de Morena, detalla que el dictamen incorpora definiciones de violencia digital y ciberacoso, refuerza la protección de datos personales con mecanismos como el consentimiento parental y el resguardo de la identidad digital, además de imponer obligaciones específicas a las plataformas digitales para prevenir la difusión de contenido dañino.

Senado aprueba por unanimidad reformas para garantizar acceso seguro de los menores a Internet (2024)

La diputada Margarita Corro Mendoza, también de Morena, precisa que la reforma garantiza la protección del contenido generado por medios digitales o mediante inteligencia artificial siempre que pueda causar daño psicológico, emocional o social a la niñez. Recalca que el objetivo de la iniciativa “sobrepasa colores e ideologías” y llama a la unidad de las fuerzas parlamentarias para proteger de forma efectiva a este sector.

Karina Alejandra Trujillo Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, sostiene que el alcance emocional de las redes sociales resulta tan severo que se requieren medidas urgentes para atender y erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes en ese entorno.

Ofelia Socorro Jasso Nieto, diputada del PRI, asegura que el dictamen representa un avance ante los riesgos reales que los menores enfrentan en línea. Jasso recalca la necesidad de atacar estos fenómenos con herramientas legales efectivas que prevengan, atiendan y erradiquen toda forma de agresión que ponga en peligro la seguridad y privacidad de los menores.

Unanimidad legislativa y agenda paralela para la infancia

Los diputados también acordaron gestionar la celebración de un parlamento infantil y adolescente, ejercicio que busca incentivar la participación directa de las infancias y acercarlas al trabajo legislativo.

Elizabeth Martínez Álvarez, en calidad de presidenta de la Comisión, argumenta que este ejercicio social será fundamental para escuchar la diversidad de voces infantiles a lo largo del país y fortalecer el vínculo entre el Poder Legislativo y las inquietudes reales de niñas y niños.

En la sesión, el diputado de Morena Juan Ángel Flores Bustamante invita a sus compañeros a conocer el parque Mundo Imáyina, ubicado en Morelos, un espacio pensado para niñas y niños con discapacidad, cáncer o Síndrome de Down. Flores Bustamante plantea la idea de replicar esta iniciativa en distintas entidades federativas para ampliar los espacios recreativos y de inclusión en favor de la niñez mexicana.