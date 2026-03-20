México

CDMX, Edomex y Nuevo León buscan prohibir redes sociales a menores de edad: estos son los puntos clave

Más de una entidad en el país busca regular el acceso de plataformas digitales para cuidar la salud mental y la integridad de las infancias

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En México, al menos tres
En México, al menos tres estados están contemplando la posibilidad de negar el acceso libre a redes sociales a menores de edad. (Jesús Ávila Infobae México)

Lo que hace 50 años parecía imposible, hoy es nuestra realidad cotidiana: una red global que permite la comunicación instantánea, es decir, las redes sociales. Sin embargo, su éxito no llega solo, detrás se esconde un debate urgente sobre los riesgos y el impacto que estas herramientas tienen en nuestra vida, especialmente, en los niños, niñas y adolescentes.

La discusión de regular el acceso que las infancias tienen a las redes sociales, no es nueva, sin embargo, en los últimos meses se ha colocado en el centro de los debates legislativos del país: ¿permitir que los menores de edad tengan acceso ilimitado al contenido en internet?

En México, al menos tres estados están contemplando la posibilidad de negar el acceso libre a redes sociales a menores de edad.

Regulación en Ciudad de México

Recientemente el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Sánchez, colocó el debate en los legisladores mexicanos al proponer una reforma que busca prohibir que los menores de 16 años tengan acceso a las redes sociales y plataformas digitales.

De ser aprobada, su propuesta reformaría la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

El legislador expuso que esta iniciativa tiene como objetivo cuidar a las infancias en México no estén expuestos a riesgos como el ciberacoso, el grooming o sexting, “y que los padres sean los que realmente estén conscientes de este problema que hoy existe en nuestro país”.

Se propone que quienes son padres o tutores del menor, tengan la obligación de autorizar, crear, verificar, supervisar y cancelar las cuentas de las redes para los niños menores de 16 años.

El diputado resaltó desde la tribuna, durante la presentación de este proyecto, que no es una iniciativa nueva en el mundo, pues ya se hizo en Australia, en Francia y en Brasil.

Propuesta en Estado de México

Por otro lado, la Ciudad de México no es la única entidad que busca regular sobre este tema. En el Congreso del Estado de México también fue presentada una iniciativa que busca lo mismo, aunque con otras particularidades.

El diputado Mariano Camacho, del PRI, propuso la iniciativa que busca prohibir de manera completa las redes sociales a niños menores de 12 años, mientras que los jóvenes de 12 y 14, necesitarían un acompañamiento de sus padres o tutores.

El legislador planteó una reforma constitucional para reforzar la seguridad, la inclusión y la protección de este sector en el ejercicio del derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En esta propuesta de reforma, se busca la expedición de una ley reglamentaria que establezca un régimen conforme a las distintas etapas escolares, en función de los niveles diferenciados de madurez y autonomía.

Nuevo León también busca regular en esta materia

Nuevo León es la otra entidad que ya se ha planteado el tema recientemente, buscando proteger también a las infancias del país.

En su caso, la propuesta presentada por Tomás Montoya Díaz, de Morena, busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para condicionar el acceso de menores de 15 años a redes sociales.

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y responde a preocupaciones sobre la salud mental e integridad de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Con esta propuesta se busca que niños menores de 15 años accedan a redes sociales “únicamente mediante control parental funcional, gratuito y con parámetros mínimos, y mediante autorización verificable de quien ejerza patria potestad o tutela”.

Puntos clave de cada reforma

CDMX

  • Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
  • Objetivo: proteger a la infancia de riesgos como ciberacoso, grooming y sexting.
  • Padres o tutores tendrían la obligación de autorizar, crear, supervisar y cancelar cuentas de menores de 16 años.

Estado de México

  • Jóvenes de 12 a 14 años requerirían acompañamiento de padres o tutores para usar redes sociales.
  • Busca reforma constitucional para reforzar la seguridad, inclusión y protección del acceso a tecnologías.

Nuevo León

  • Condiciona el acceso de menores de 15 años a redes sociales a través de control parental funcional y autorización verificable de padres o tutores.
  • Busca reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
  • Enfocada en la salud mental e integridad de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

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