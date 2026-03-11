18 millones de mexicanos han sido victimas de violencia digital: estos son los tipos de ciberacoso que sufren hombres y mujeres

El INEGI indicó que 18 millones de personas denunciaron haber sufrido ciberacoso en México. | Jovany Pérez

La violencia digital y el ciberacoso son delitos que implican el uso de tecnologías para divulgar o compartir contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, causando daños psicológicos, emocionales y a la dignidad de las personas, en su mayoría las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 90.3 millones de personas utilizaron internet en algún dispositivo durante el 2024, lo que equivale al 83.7% de la población.

De estos, alrededor de 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres y 8.2 hombres.

En la conferencia mañanera de hoy, la funcionaria federal señaló que de las 10.6 millones de mujeres que reportaron haber sufrido ciberacoso, el 57.7% tenían menos de 29 años; 3.3 millones entre 20 y 29 años; y 2.8 millones entre 12 y 19 años.

No obstante, destacó que por cada 10 mujeres jóvenes entre 20 y 29 años que sufrieron ciberacoso, también hay siete hombres de la misma edad que fueron víctimas

¿Qué tipos de violencia digital sufren las mujeres?

Según la información presentada por la dependencia, las situaciones de ciberacoso que más experimentan las mujeres son:

Insinuaciones o propuestas sexuales: 29%

Recibir contenido sexual: 27.5%

Suplantación de identidad: 20.5%

Rastreo de cuentas o sitios web: 18.1%

Críticas por apariencia o clase social: 14.9%

Publicar y/o enviar información personal, fotos o videos: 5.9%

Publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual: 4.4%

¿Y los hombres?

Las situaciones de ciberacoso que más experimentan los hombres son:

Mensajes ofensivos: 25.9%

Llamadas ofensivas: 24.9%

Provocaciones para reaccionar de forma negativa: 21.4%

Amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar: 10.3%

“El contacto mediante identidades falsas es una situación de ciberacoso que no presenta diferencias por sexo con 36% para mujeres y hombres”, agregó.

¿Cómo afecta la violencia digital?

La funcionaria señaló que las consecuencias del ciberacoso presentan diferencias notables entre mujeres y hombres.

Entre las mujeres, las emociones predominantes tras estos episodios son el enojo (61.1%), la desconfianza (39.7%) y el miedo (34.5%).

También se reportan niveles significativos de inseguridad (33.5%), estrés (32.3%) y frustración (27.3%).

Además, el 22% de las mujeres experimenta nervios, mientras que el 9.2% señala conflictos con familiares, pareja o amistades, el 3.7% percibe daño a su imagen personal y el 1.7% identifica consecuencias en su imagen escolar.

En el caso de los hombres, los efectos también son relevantes, aunque los porcentajes son menores.

El 55.4% manifiesta enojo, el 33% desconfianza y el 16% miedo. La inseguridad afecta al 25.8%, el estrés al 27% y la frustración al 19.1%.

El 15.6% experimenta nervios, el 6.8% enfrenta problemas con su entorno cercano, el 2.6% percibe daño a su imagen personal y el 1.4% reporta afectaciones en su imagen escolar.