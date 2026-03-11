México

18 millones de mexicanos han sido victimas de violencia digital: estos son los tipos de ciberacoso que sufren hombres y mujeres

De acuerdo con el INEGI, 90.3 millones de personas utilizaron internet en algún dispositivo durante el 2024

Guardar
El INEGI indicó que 18
El INEGI indicó que 18 millones de personas denunciaron haber sufrido ciberacoso en México. | Jovany Pérez

La violencia digital y el ciberacoso son delitos que implican el uso de tecnologías para divulgar o compartir contenido íntimo de una persona sin su consentimiento, causando daños psicológicos, emocionales y a la dignidad de las personas, en su mayoría las mujeres.

La Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, informó que de acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 90.3 millones de personas utilizaron internet en algún dispositivo durante el 2024, lo que equivale al 83.7% de la población.

De estos, alrededor de 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso, de las cuales 10.6 millones fueron mujeres y 8.2 hombres.

En la conferencia mañanera de hoy, la funcionaria federal señaló que de las 10.6 millones de mujeres que reportaron haber sufrido ciberacoso, el 57.7% tenían menos de 29 años; 3.3 millones entre 20 y 29 años; y 2.8 millones entre 12 y 19 años.

No obstante, destacó que por cada 10 mujeres jóvenes entre 20 y 29 años que sufrieron ciberacoso, también hay siete hombres de la misma edad que fueron víctimas

¿Qué tipos de violencia digital sufren las mujeres?

Según la información presentada por la dependencia, las situaciones de ciberacoso que más experimentan las mujeres son:

  • Insinuaciones o propuestas sexuales: 29%
  • Recibir contenido sexual: 27.5%
  • Suplantación de identidad: 20.5%
  • Rastreo de cuentas o sitios web: 18.1%
  • Críticas por apariencia o clase social: 14.9%
  • Publicar y/o enviar información personal, fotos o videos: 5.9%
  • Publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual: 4.4%

¿Y los hombres?

Las situaciones de ciberacoso que más experimentan los hombres son:

  • Mensajes ofensivos: 25.9%
  • Llamadas ofensivas: 24.9%
  • Provocaciones para reaccionar de forma negativa: 21.4%
  • Amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar: 10.3%

“El contacto mediante identidades falsas es una situación de ciberacoso que no presenta diferencias por sexo con 36% para mujeres y hombres”, agregó.

¿Cómo afecta la violencia digital?

La funcionaria señaló que las consecuencias del ciberacoso presentan diferencias notables entre mujeres y hombres.

Entre las mujeres, las emociones predominantes tras estos episodios son el enojo (61.1%), la desconfianza (39.7%) y el miedo (34.5%).

También se reportan niveles significativos de inseguridad (33.5%), estrés (32.3%) y frustración (27.3%).

Además, el 22% de las mujeres experimenta nervios, mientras que el 9.2% señala conflictos con familiares, pareja o amistades, el 3.7% percibe daño a su imagen personal y el 1.7% identifica consecuencias en su imagen escolar.

En el caso de los hombres, los efectos también son relevantes, aunque los porcentajes son menores.

El 55.4% manifiesta enojo, el 33% desconfianza y el 16% miedo. La inseguridad afecta al 25.8%, el estrés al 27% y la frustración al 19.1%.

El 15.6% experimenta nervios, el 6.8% enfrenta problemas con su entorno cercano, el 2.6% percibe daño a su imagen personal y el 1.4% reporta afectaciones en su imagen escolar.

Temas Relacionados

violencia digitalciberacosomujereshombresINEGI

Más Noticias

“Creo que sí fueron invitados”: Donald Trump reaccionó sobre la ausencia de México, Brasil y Colombia en cumbre de ‘Escudo de las América’

El presidente estadounidense defendió su nueva alianza antidrogas con 12 gobiernos de derecha, pero no pudo explicar por qué las tres mayores economías de América Latina brillaron por su ausencia

“Creo que sí fueron invitados”:

Addis Tuñón desmiente brote de sarampión en Imagen y versiones de Javier Ceriani: “Yo no estuve mal”

La periodista también aclaró como se encuentra su relación con Gustavo Adolfo Infante

Addis Tuñón desmiente brote de

Mi Beca para Empezar 2026: ¿Cómo obtener el apoyo de la Rita Cetina para Útiles y Uniformes Escolares?

Los alumnos de primaria pueden obtener los dos apoyos e inscribirse durante este periodo de registros

Mi Beca para Empezar 2026:

El millonario salto que dio la fortuna de Carlos Slim en un año, según la lista de Forbes

Carlos Slim apareció una vez más como la persona más rica de México y Latinoamérica en el listado de Forbes, logrando la fortuna más grande que ha tenido en su carrera

El millonario salto que dio

Jorge Romero hará “el anuncio más importante del PAN de los últimos años”: ¿Cuándo será y qué dirá?

El líder panista hizo alusión al reciente relanzamiento del partido, señalando que esto incluye el “regreso a su origen”

Jorge Romero hará “el anuncio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de Búsqueda en Baja

Colectivo de Búsqueda en Baja California Sur localiza cinco fosas clandestinas con seis cuerpos, piden exámenes de ADN

Sheinbaum asistirá a homenaje de elementos de las fuerzas armadas caídos durante operativo contra El Mencho: “Es algo privado”

Ellos son los policías que se entregaron en Tijuana: acusados de golpear y violar a un sujeto que murió en 2022

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de marzo: novedades al momento

De incursiones nocturnas a drones: las tácticas que usa el CJNG para desplazar comunidades

ENTRETENIMIENTO

Addis Tuñón desmiente brote de

Addis Tuñón desmiente brote de sarampión en Imagen y versiones de Javier Ceriani: “Yo no estuve mal”

Cristian Castro revela su secreto para bajar de peso y firma un plátano en el concierto del Auditorio Nacional

Alessandra Rosaldo revela por qué su mamá no acepta del todo a Eugenio Derbez: “Nunca ha sido el consentido”

Una trágica muerte, un rancho millonario y una pelea mediática: el triste destino del testamento de Julián Figueroa

A quién ‘se parece más’ el hijo menor de Luis Miguel y Aracely Arámbula, según periodista que tomó fotos de Miguel

DEPORTES

Este fue el gesto solidario

Este fue el gesto solidario de Tala Rangel con Luis Ángel Malagón tras su lesión

Nashville SC vs Inter Miami: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a Lionel Messi en la Concacaf Champions Cup 2026

Conoce la historia de Costalito, la mascota de Cruz Azul que se convirtió en tendencia

Isaac del Toro en Tirreno-Adriático 2026: calendario completo para ver EN VIVO las carreras del mexicano

¿Tatiana Flores jugará con Canadá? La delantera de Tigres Femenil habla sobre su futuro internacional