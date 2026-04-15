Beca Rita Cetina 2026: cuándo es el último día de pagos para los beneficiarios en el Edomex

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México que busca beneficiar todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país con un apoyo económico. (Foto: Cortesía)

La Beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el gobierno de México que busca beneficiar todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país con un apoyo económico.

Claudia Sheinbaum implementó el programa desde 2025 y su despliegue ha sido gradual. En la primera fase, los estudiantes de secundaria recibieron un recurso económico de 1,900 pesos cada dos meses, y por cada alumno adicional inscrito, los padres de familia obtuvieron 700 pesos extra.

La finalidad de la beca es evitar la deserción escolar y contribuir con un recurso económico para que los beneficiarios puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina se llevará a cabo de mayo a julio (Foto: gobierno de México)

¿Cuándo es el último día de pagos de la Beca Rita Cetina en el Edomex?

El periodo de pagos de la Beca Rita Cetina comenzó el 1 de abril y finaliza este miércoles 15. Cabe recordar que la entrega de los recursos se realizó como es habitual, siguiendo un orden basado en la primera letra de la CURP de cada beneficiario (titular de la tarjeta del Bienestar).

Miércoles 1 de abril | Letras A,B

Lunes 6 de abril | Letras C

Martes 7 de abril | Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril | Letra G

Jueves 9 de abril | Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril | Letra M

Lunes 13 de abril | Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 de abril | Letra S

El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar, y se puede cobrar en las ventanillas y cajeros del mismo banco.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

¿Cómo checar si ya me llegó la beca?

Consultar el saldo desde los cajeros automáticos del Banco Bienestar permite confirmar si el pago de abril de la Beca Rita Cetina ya fue depositado. Otra alternativa consiste en descargar la aplicación del Banco Bienestar y revisar el saldo de la cuenta asociada.

El Buscador de Estatus, accesible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/, brinda la opción de verificar el saldo ingresando la CURP. Asimismo, la línea 800 900 2000 proporciona información sobre el pago al introducir los 16 dígitos de la tarjeta.

Finalmente, para resolver dudas o aclaraciones, los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular del organismo, son la fuente recomendada. El teléfono 55 1162 0300 atiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00.

Los registros a la Beca Rita Cetina terminarán el próximo 19 de marzo (Gobierno de México)

¿Cuándo es el próximo pago de la beca?

Tomando en cuenta la forma en que se distribuyen los apoyos, se espera que el próximo pagop de la Beca Rita Cetina sea en junio. Cabe recordar que durante julio y agosto no habrá depósitos por ser periodo vacacional.

La meta para este año es alcanzar a más de 12 millones de estudiantes de primarias públicas, lo que permitirá que la Beca Universal Rita Cetina beneficie a más de 20 millones de personas en total.

A comienzos de 2026, más de 8.4 millones de alumnos de primaria ya reciben este apoyo, junto a más de 5.5 millones de estudiantes de secundaria que también integran el programa.