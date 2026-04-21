FGR atrae la investigación por tiroteo en Teotihuacán con saldo de dos personas muertas

Agentes de investigación acudieron al sitio (REUTERS/Luis Cortes)

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por las detonaciones de arma de fuego en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, hechos que dejaron dos personas muertas, una mujer de Canadá y el agresor.

“Se tiene conocimiento que cerca del mediodía de este lunes, turistas que visitaban la zona de las Pirámides de Teotihuacán fueron agredidos por disparos de arma de fuego, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas, entre ellas el posible agresor, y diversas víctimas con lesiones”, es parte del mensaje de la institución compartido el 20 de abril.

La institución desplegó sus capacidades institucionales y trabaja en las diligencias necesarias con el objetivo de aclarar lo ocurrido, además destacó que trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Además, las autoridades aseguraron que van a atender de manera personalizada a las víctimas del ataque armado. Cabe destacar que de las 13 personas que resultaron heridas, ocho siguen hospitalizadas:

Tres individuos están en el hospital HRAE de IMSS Bienestar de Ixtapaluca

Otras tres personas están en el Hospital de Axapusco en el Edomex

Dosos están en el hospital ABC en la Ciudad de México

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...