IPN busca lograr la regeneración de huesos y cartílago con el uso de células madre

Un equipo multidisciplinario integra impresiones tridimensionales y expansión celular para restaurar desde huesos rotos hasta músculos afectados en pacientes con lesiones complejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) logra avances en la regeneración de huesos, cartílago y tejido muscular a partir de células madre extraídas de la médula ósea.

Este desarrollo representa un paso estratégico para la medicina regenerativa en México y abre la puerta para que pacientes con lesiones complejas accedan a tratamientos que mejoren su calidad de vida.

El proyecto, encabezado por Jorge Vela Ojeda, científico del Departamento de Morfología, y Elba Reyes Maldonado, coordinadora de la Especialidad en Hematopatología, ambos adscritos a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), se conduce en colaboración con la Escuela Superior de Medicina y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Esta investigación responde a las directrices en salud pública establecidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

La investigación del IPN permite regenerar huesos, cartílagos y músculos utilizando estructuras plásticas impresas en 3D y células troncales mesenquimales. (IPN)

Con estructuras impresas en 3D, el IPN cultiva nuevo tejido a partir de células madre

Uno de los puntos clave de la investigación es el empleo de estructuras plásticas impresas en tercera dimensión (3D), llamadas andamios.

Sobre estos soportes, el equipo coloca células troncales mesenquimales extraídas del aspirado de médula ósea.

Estas células se multiplican en el laboratorio y permiten generar formas específicas de hueso, cartílago y músculo, diseñadas para integrarse a fracturas que no consolidan o para reemplazar órganos afectados.

El propio Vela Ojeda explica que las células madre hematopoyéticas, residentes en la médula ósea, pueden diferenciarse no sólo en sangre sino también en grasa, tejido conectivo y muscular.

Añade que esta pluripotencialidad ofrece la posibilidad de regenerar células de órganos tan diversos como corazón, cerebro, sistema nervioso y estómago, además del tejido óseo y muscular.

El científico destaca que la vía más directa para obtener estas células es mediante una aguja en la cresta ilíaca, desde donde se puede aspirar la médula ósea con suficiente cantidad de material.

Subraya que aunque las células mesenquimales se encuentran en baja proporción, su expansión en laboratorio es viable y puede destinarse a restaurar diferentes órganos. Menciona también que hay una fuente alternativa en el cordón umbilical.

Célula madre con cartílago creada en laboratorio. Estados Unidos, España, Inglaterra y Alemania lideran el campo de terapias regenerativas y el IPN busca posicionar a México en la vanguardia científica. (Bionity.com)

Aplicación clínica y el papel estratégico del IMSS

La investigación apunta a que el siguiente paso será probar clínicamente tejidos formados por estas células madre en pacientes, siempre bajo los lineamientos normativos vigentes.

Vela Ojeda, quien acumula 23 años como jefe del Departamento de Hematología del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional “La Raza”, reitera que la perspectiva terapéutica incluye la restauración de órganos diversos, no limitada a huesos o músculos.Para este avance, resultará esencial la participación del IMSS, institución clave en el desarrollo y validación de terapias médicas en México.

El IPN logra avances en medicina regenerativa al utilizar células madre de médula ósea para desarrollar nuevos tejidos en laboratorio. (IPN)

Para este avance, resultará esencial la participación del IMSS, institución clave en el desarrollo y validación de terapias médicas en México.