El ataque armado en Teotihuacán coincide con la fecha de la Masacre de Columbine

Aunque el sujeto no llevaba una playera que dice Natural Selection, sí tenía un estampado que hacer alusión a comunidades que glorifican el tiroteo de Columbine Kevin Mohatt/REUTERS//REUTERS

Dos personas murieron y siete resultaron heridas tras un ataque armado en la pirámide de la Luna, en Teotihuacán, perpetrado por un hombre que, tras disparar contra varios turistas, se quitó la vida.

El incidente ocurrió en el aniversario 25 de la masacre de Columbine, ocurrida en Estados Unidos, es decir, el 20 de abril.

El agresor, identificado preliminarmente como un ciudadano mexicano con domicilio en Ciudad de México, portaba un arma corta, un arma larga, municiones y un cuchillo.

(Archivo)

Además, vestía camisa a cuadros, pantalón negro, botas tácticas y cubrebocas, pero llamó la atención que llevara una playera con referencia a Dylan Klebold, uno de los perpetradores de la masacre en Columbine el 20 de abril de 1999.

Qué dice la camiseta del atacante de Teotihuacán

“Disconnect and Self-Destruct” (“Desconéctate y autodestrúyete”), un verso de la canción “The Outsider” de A Perfect Circle.

Según miembros de la comunidad digital True Crime Community (TCC), esa frase se asocia con Dylan Klebold, uno de los atacantes de Columbine.

(Captura de pantalla)

Si bien algunas versiones aseguran que la playera dice Natural Selection, en realidad el estampado pertenece a True Crime’, una comunidad que glorifica este tipo de ataques.

Las autoridades encontraron entre sus pertenencias una credencial oficial que permitió su identificación inmediata. Además, aseguraron material con supuestas referencias a la ex Unión Soviética.

Cuántas víctimas hubo en Teotihuacán

El ataque dejó como resultado a una turista canadiense fallecida en el sitio, mientras que otras siete personas —incluidos dos menores de nacionalidad colombiana, una persona de Rusia y otra de Canadá— fueron trasladadas al Hospital General de Axapusco.

Las lesiones variaron entre impactos de bala y heridas sufridas en el caos, algunas consecuencia de caídas durante la huida.

Las autoridades confirmaron que, tras disparar, el agresor se quitó la vida, repitiendo el patrón observado en Columbine, donde los atacantes también se suicidaron tras el tiroteo.

Quiénes son los heridos en Teotihuacán

REUTERS/Luis Cortes

Entre los heridos por arma de fuego figuran Dayana Paola Castro Calderón (37 años, Colombia), con lesiones en la rótula y glúteo; Gerónimo González Castro (6 años, Colombia), con fracturas en piernas; Maikol Michelle Mictrocil (32 años, Rusia), con impacto en el fémur; y Telicia Lith (29 años, Canadá), con herida en la zona supraescapular. Al menos dos personas más sufrieron lesiones por caídas al intentar protegerse durante la emergencia.

La balacera en Teotihuacán se originó cuando un hombre armado disparó desde lo alto de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más visitados del sitio. Según declaraciones de una turista, el agresor mantuvo retenidas a varias personas durante breves minutos antes de permitirles descender, lo que provocó lesiones adicionales por caídas y crisis de ansiedad.

Estado de salud y atención a las víctimas

El saldo total asciende a siete personas atendidas en hospitales, cuatro con heridas de bala y tres por lesiones secundarias: fractura, esguince y crisis nerviosa. Al menos uno de los pacientes fue trasladado en helicóptero a un hospital de alta especialidad por la gravedad de sus heridas, mientras que el resto permanece bajo observación en hospitales cercanos.