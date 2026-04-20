México

Qué pasó en la Línea 8 del Metro CDMX hoy domingo 19 de abril

Personal del STC Metro activó los protocolos de emergencia para auxiliar a la persona que habría caído a las vías

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Los hechos ocurrieron aparentemente en en la estación Iztacalco de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@Duckmx.
Los hechos ocurrieron aparentemente en en la estación Iztacalco de la Línea 8 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@Duckmx.

La suspensión momentánea del servicio en la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) este domingo 19 de abril afectó a los usuarios, luego de que una persona presuntamente se arrojó a las vías. El incidente generó retrasos en el servicio, largas esperas y complica el traslado habitual en la red.

Una persona se habría arrojado a las vías de la Línea 8 la tarde de este 19 de abril, lo que provocó que el servicio se detuviera temporalmente. Como resultado, personal del STC Metro retrasó la operación hasta 15 minutos, filas extensas y saturación en andenes, especialmente en estaciones del centro y oriente de la ciudad, obligó a los usuarios a buscar alternativas para desplazarse.

Según los reportes oficiales, esta situación obligó a los Bomberos de la CDMX a realizar maniobras de rescate. El personal del Metro y elementos de seguridad acudieron al sitio para realizar las acciones necesarias y proteger a quienes se encuentran en los andenes. Hasta ahora, no se conoce el estado de salud de la persona implicada en el incidente.

Qué dijo el Metro CDMX de los retrasos en la Línea 8

(X/ @JefeVulcanoCova)
(X/ @JefeVulcanoCova)

Las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro anunciaron en sus canales oficiales que el servicio fue detenido para atender la emergencia. En el comunicado institucional, mencionaron:

“Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”. Se instruyó al personal en los andenes para desalojar a usuarios de ciertas estaciones y agilizar el rescate.

“Buena tarde. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que descendió a la zona de vías.Respeta la línea de seguridad y, por ningún motivo, desciendas a las vías”

Afectaciones y alternativas para usuarios de la Línea 8

La suspensión temporal impacta principalmente a quienes utilizan la Línea 8 para conectar el norte y sur de la ciudad. La tarde de este 19 de abril, las maniobras de rescate en la Línea 8 mantienen a la ciudadanía a la espera de la reanudación total del servicio, mientras los equipos especializados concluyen las labores necesarias.

La Línea 8 del Metro de la CDMX reporta aglomeraciones de personas. Foto: X/@GP_Andrei_V.
La Línea 8 del Metro de la CDMX reporta aglomeraciones de personas. Foto: X/@GP_Andrei_V.

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó a través de su cuenta de X que el cuerpo a su cargo colaboró estrechamente con el Metro CDMX para efectuar el rescate de una persona. Pérez Cova destacó la labor conjunta realizada entre ambas instituciones durante el operativo.

Precisó que, después de las labores de rescate, la persona auxiliada fue trasladada al Hospital General de Iztapalapa. No se proporcionó información sobre el género ni la edad de la persona rescatada. En el mensaje difundido por Pérez en la cuenta oficial de X, se lee: “Informo que, en coordinación con personal del STC Metro, rescatamos a una persona viva de las vías de una estación de la Línea 8, que fue trasladada al Hospital General de Iztapalapa”.

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que se observa a un grupo de ocho personas, compuesto por personal del STC, bomberos y miembros de Protección Civil (PC), ubicados sobre las vías cerca de un convoy. En la misma imagen, tres personas se encontraban debajo del vagón 359 “M” (Motriz con cabina), mientras otras dos preparaban una camilla para efectuar el traslado de la persona rescatada.

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