México

Adiós boda en la cárcel: Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, es captada en romance con otro hombre

La modelo, prometida de Fofo, fue captada recostada sobre las piernas de un hombre en un yate durante vacaciones en Acapulco. Las imágenes ponen en duda la boda anunciada en prisión

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Melanie y Fofo Márquez -México- 25 enero
Melanie Lattanzi, egresada de la Universidad Iberoamericana, retoma su vida profesional como influencer tras la detención de Fofo Márquez (Instagram)

El creador de contenido mexicano Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, habría quedado sin pareja mientras permanece en prisión, después de que una serie de fotografías difundidas en redes sociales muestran a su prometida Melanie Lattanzi en compañía cercana de otro hombre durante unas vacaciones en Acapulco.

El canal de espectáculos Kadri Paparazzi es quien exhibió las imágenes que ponen en duda el futuro de la relación, la cual había llegado al punto de anunciar una posible boda dentro del penal donde Márquez cumple una condena de 17 años y seis meses por tentativa de feminicidio.

Entre las imágenes filtradas, destaca una fotografía en la que Lattanzi aparece recostada sobre las piernas de un hombre no identificado a bordo de un yate. El canal señala que “ya cuando te acuestas en las piernas es porque hay algo serio” y sostiene que durante el periodo vacacional de Semana Santa, la modelo pasó días de descanso en Acapulco acompañada por un grupo de amigos y el hombre en cuestión.

Los conductores describen la actitud de ambos como “muy abrazada, muy cariñosa”, y sugieren que el apoyo al influencer habría llegado a su fin.

La influencer de belleza reapareció con cuentas públicas y fotos de un viaje con amigos y un acompañante especial, encendiendo rumores de que su apoyo a Fofo Márquez terminó tras la sentencia por tentativa de feminicidio (IG)
La influencer de belleza reapareció con cuentas públicas y fotos de un viaje con amigos y un acompañante especial, encendiendo rumores de que su apoyo a Fofo Márquez terminó tras la sentencia por tentativa de feminicidio (IG)

Melanie Lattanzi revive su vida pública y profesional

Melanie Lattanzi, egresada de la Universidad Iberoamericana y dedicada a la creación de contenido de belleza, inició su relación con Márquez en 2023. Tras la detención del influencer en 2024 por el cargo de tentativa de feminicidio en el Estado de México, Lattanzi dejó la residencia que compartían para no verse vinculada con el caso legal.

Luego de mantener sus cuentas privadas, ha retomado su vida pública y continúa su carrera como influencer, llegando a cobrar hasta USD 450 por video en plataformas como TikTok.

Hasta el momento, ni Lattanzi ni el entorno directo de Fofo Márquez emitieron alguna declaración oficial sobre la supuesta ruptura. La difusión de las imágenes desató una ola de especulación en redes sociales que sitúa el tema en los primeros lugares de conversación digital.

Las imágenes de Melanie Lattanzi en un yate con otro hombre generan especulación en redes sobre la ruptura con Fofo Márquez (IG)
Las imágenes de Melanie Lattanzi en un yate con otro hombre generan especulación en redes sobre la ruptura con Fofo Márquez (IG)

La boda en prisión queda en duda tras la polémica

Antes de la filtración de las fotografías, la pareja había hecho público su compromiso y la intención de casarse dentro del penal, situación que acaparó la atención en redes por tratarse de una ceremonia poco habitual.

El anuncio se produjo luego de que Márquez fuera sentenciado tras ser hallado culpable de golpear a una mujer en un estacionamiento del Estado de México, hecho que marcó el descenso de su carrera en redes y un cambio radical en su reputación pública.

La aparición de las nuevas imágenes durante la Semana Santa cambió el panorama. “Esto da pie a pensar de que posiblemente al Fofo le están comiendo el mandado”, afirmaron los presentadores de Kadri Paparazzi en su transmisión en vivo. Aunque la relación había sido presentada como estable pese a la situación de prisión, la noticia se centra ahora en la posibilidad de ruptura.

Melanie y Fofo Márquez -México- 25 enero
La boda planeada en prisión por Fofo Márquez y Melanie Lattanzi queda en suspenso tras la filtración de imágenes reveladoras (Instagram)

De “Niño Millonario” viral a larga condena en prisión

Fofo Márquez ganó notoriedad en TikTok e Instagram por exhibir un estilo de vida de extrema opulencia, con autos deportivos, escoltas y gastos excesivos en bares y antros. Bajo el apodo de “Niño Millonario”, alcanzó millones de seguidores que replicaban sus frases y estilos.

En 2024, la detención y sentencia de Márquez por el delito de tentativa de feminicidio lo alejó de la creación de contenido y lo expuso al escrutinio público. Desde entonces, la atención mediática gira en torno a la evolución de su vida personal y legal.

fofo marquez rapado -México- 5 febrero
Fofo Márquez, conocido como el 'Niño Millonario', enfrenta una condena de 17 años y seis meses por tentativa de feminicidio (X/@siete_letras)

Mientras la polémica crece y la supuesta ruptura con Melanie Lattanzi domina la conversación en redes, el creador de contenido enfrenta en soledad una condena de casi 18 años y una exposición pública que trasciende los límites de la pantalla.

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