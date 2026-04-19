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Julión Álvarez conquista Bogotá: así fue su histórico debut en el Coliseo MedPlus con invitados de lujo

Una velada sin precedentes reunió a estrellas de la música regional, como Pipe Bueno, Eduin Caz, “Flaco” Elizalde

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Julión Álvarez y su éxito “Regalo de Dios” destronan a Peso Pluma en Spotify México
El artista mexicano pisó el escenario del Coliseo MedPlus de Bogotá. (Julión Álvarez)

El cantante mexicano Julión Álvarez ofreció un espectáculo que quedará en la memoria de la música latina en Colombia. Por primera vez, el artista mexicano pisó el escenario del Coliseo MedPlus de Bogotá, consolidando su reputación como uno de los intérpretes más influyentes de la música regional mexicana.

La presentación, que reunió a una multitud entusiasta, se transformó en un punto de encuentro entre la cultura popular mexicana y la colombiana, gracias a la presencia de invitados de alto calibre.

Un debut marcado por la sorpresa y la colaboración

La apertura del concierto no corrió a cargo del propio Julión Álvarez, sino que la noche inició con la intervención de José Darío Orozco, exvocalista de Kvrass. Este gesto de integración anticipó el tono que dominaría la jornada: un diálogo constante entre artistas de distintas vertientes del regional mexicano y la música popular latina.

Uno de los invitados más esperados por el público fue Pipe Bueno, quien subió al escenario para interpretar varios de sus éxitos, entre ellos ‘Recostada en la cama’ y ‘Te parece poco’. Estas intervenciones funcionaron como un preludio que elevó el ánimo del público antes de la entrada del artista mexicano.

Una velada sin precedentes reunió a estrellas de la música regional, como Pipe Bueno, Eduin Caz, “Flaco” Elizalde

La aparición de Julión Álvarez no siguió una estructura rígida. En palabras del propio cantante, recogidas en una entrevista previa: “No soy una persona que trae un setlist fijo… voy viendo el ambiente”.

Esta flexibilidad resultó evidente en la selección de canciones, que oscilaron entre temas clásicos como ‘Ni Diablo Ni Santo’, ‘Y así fue’ y ‘Te hubieras ido antes’, hasta piezas menos esperadas como ‘Lamberto Quintero’ y ‘Los dos amigos’.

Invitados de peso y momentos inolvidables

La sorpresa fue constante en el desarrollo de la noche. Lejos de limitarse a presentaciones puntuales, los artistas invitados fueron sumándose al espectáculo de manera progresiva.

Tras la intervención inicial de Pipe Bueno, la tarima recibió a Eduin Caz (vocalista de Grupo Firme), Alfredo Olivas y Luis Ángel ‘El Flaco’. Cada uno de ellos compartió escena con Julión Álvarez, interpretando éxitos como ‘El amor no fue pa mi’ y ‘La Princesa’.

El clímax llegó cuando todos los artistas coincidieron en el escenario para interpretar juntos el tema ‘Golpes en el corazón’. Este momento sintetizó la esencia del concierto: la creación de un espacio compartido por figuras consagradas del género, en una celebración conjunta que desató la euforia del público.

Durante el concierto se realizó un homenaje especial con la canción ‘Mi último deseo’, dedicado a Yeison Jiménez. Este gesto reforzó el vínculo entre la música popular colombiana y el regional mexicano, estableciendo un puente emocional entre los asistentes y los artistas en escena.

Cuatro hombres sonríen y posan sentados en un suelo de madera clara. Visten ropa casual. Un pastel parcialmente destrozado está en el suelo frente a ellos
Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Eduin Caz, figuras del regional mexicano, comparten un momento casual junto a un amigo en Colombia, generando entusiasmo entre sus seguidores. (Instagram: @lospasosdejulion)

Un concierto que sella el crecimiento internacional

El debut de Julión Álvarez en Colombia se enmarca en un momento de consolidación internacional para el artista. Recientemente, había logrado agotar tres fechas consecutivas en el SoFi Stadium de Estados Unidos, lo que refuerza su posición como “El Rey de la Taquilla”.

La gira 42/18, de la que Bogotá fue parte, ha reunido a miles de fanáticos en distintos países y ahora suma a Colombia en su recorrido. El concierto en el Coliseo MedPlus fue anunciado como el único en el país, lo que generó aún más expectativa entre los seguidores y convirtió la cita en un evento exclusivo para los amantes del regional mexicano.

La presencia de invitados como Pipe Bueno añadió un ingrediente especial, fusionando dos tradiciones musicales y consolidando lazos entre los públicos de ambos países. La respuesta del público colombiano, la interacción constante entre artistas y el repertorio flexible, hicieron de esta noche un hito para la música latina en la región.

Julión Álvarez logró transformar su debut en Bogotá en una experiencia colectiva marcada por la colaboración, la diversidad musical y la celebración de una identidad compartida. El hecho confirmó su vigencia y su capacidad de convocatoria, y dejó claro que su propuesta artística sigue evolucionando con cada escenario que pisa.

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