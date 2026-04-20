Profeco vigila publicidad y paquetes del Mundial 2026 para evitar fraudes en México

Aficionadas y aficionados al futbol que planean asistir a la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá deben estar alerta ante publicidad engañosa y ofertas que prometen paquetes con precios demasiado bajos para ser reales.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda adquirir entradas y servicios solo en sitios y tiendas oficiales, ya que la proximidad del evento ha detonado el aumento de anuncios sospechosos en internet y redes sociales, según advierte la institución en un comunicado.
Profeco activa el operativo “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social” para monitorear fraudes
El Programa de Verificación y Vigilancia que implementa Profeco desde 53 días antes del inicio del torneo supervisa publicidad y venta de paquetes relacionados con el Mundial, incluyendo transporte, hospedaje, experiencias y entradas a los estadios.
La institución identifica que motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería concentran páginas web y perfiles que ofrecen “precios por debajo del promedio”, lo que representa un riesgo para quienes buscan adquirir boletos o servicios relacionados con la justa.
Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda oferta comercial debe ser comprobable y no inducir a error o confusión.
Los proveedores, si modifican algún precio, deben informar de manera clara y oportuna, además de respetar las características anunciadas de artículos deportivos, souvenirs, alimentos y otros productos.
La Profeco recomienda a quienes buscan ofertas para el Mundial verificar que el proveedor brinde información completa, clara y veraz, y consultar el Buró Comercial en https://burocomercial.profeco.gob.mx/. Sugiere también leer opiniones y reseñas de otras personas que hayan realizado compras con ese proveedor.
Denunciar publicidad engañosa: correo, redes y teléfonos de Profeco
Las prácticas comerciales que prometen servicios o productos para el Mundial y no cumplen con lo anunciado pueden considerarse “publicidad engañosa”.
La Profeco llama a denunciar cualquier promoción falsa, paquete no autorizado o entrada apócrifa. Las personas consumidoras pueden presentar sus reportes a través de los correos electrónicos:
- denunciapublicitaria@profeco.gob.mx
- denunciasmundial@profeco.gob.mx
- asesoria@profeco.gob.mx.
También se pueden hacer denuncias mediante las redes sociales oficiales:
- @AtencionProfeco
- @Profeco en X
- @ProfecoOficial en Facebook
- 55 5568 8722 y 800 468 8722 Teléfonos del Consumidor.
La Procuraduría señala que estas denuncias son procesadas individualmente y también pueden derivar en procesos jurídicos, solicitud de modificaciones a la información o retiro de anuncios en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
Respecto a la protección del público, Profeco subraya: el acceso a información veraz fortalece el ejercicio de derechos e impulsa la construcción de un mercado más justo.
Comprar únicamente a través de tiendas autorizadas y sitios web oficiales es esencial para salvaguardar tanto los derechos como la inversión de las y los aficionados al futbol rumbo a la Copa Mundial 2026.