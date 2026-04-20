México

Profeco vigila publicidad y paquetes del Mundial 2026 para evitar fraudes en México

Las personas pueden reportar promociones sospechosas usando correos oficiales, redes sociales o los teléfonos de Profeco

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Cárteles que podrían beneficiarse del Mundial 2026
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Aficionadas y aficionados al futbol que planean asistir a la Copa Mundial FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá deben estar alerta ante publicidad engañosa y ofertas que prometen paquetes con precios demasiado bajos para ser reales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda adquirir entradas y servicios solo en sitios y tiendas oficiales, ya que la proximidad del evento ha detonado el aumento de anuncios sospechosos en internet y redes sociales, según advierte la institución en un comunicado.

Profeco activa el operativo “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social” para monitorear fraudes

El Programa de Verificación y Vigilancia que implementa Profeco desde 53 días antes del inicio del torneo supervisa publicidad y venta de paquetes relacionados con el Mundial, incluyendo transporte, hospedaje, experiencias y entradas a los estadios.

La institución identifica que motores de búsqueda, redes sociales y aplicaciones de mensajería concentran páginas web y perfiles que ofrecen “precios por debajo del promedio”, lo que representa un riesgo para quienes buscan adquirir boletos o servicios relacionados con la justa.

Las fases para poder adquirir las entradas se dan a conocer en sitios oficiales, por lo que es importante revisar detalladamente en dónde comprarás tus boletos.
Las fases para poder adquirir las entradas se dan a conocer en sitios oficiales, por lo que es importante revisar detalladamente en dónde comprarás tus boletos. (Especial)

Según la Ley Federal de Protección al Consumidor, toda oferta comercial debe ser comprobable y no inducir a error o confusión.

Los proveedores, si modifican algún precio, deben informar de manera clara y oportuna, además de respetar las características anunciadas de artículos deportivos, souvenirs, alimentos y otros productos.

La Profeco recomienda a quienes buscan ofertas para el Mundial verificar que el proveedor brinde información completa, clara y veraz, y consultar el Buró Comercial en https://burocomercial.profeco.gob.mx/. Sugiere también leer opiniones y reseñas de otras personas que hayan realizado compras con ese proveedor.

Denunciar publicidad engañosa: correo, redes y teléfonos de Profeco

Las prácticas comerciales que prometen servicios o productos para el Mundial y no cumplen con lo anunciado pueden considerarse “publicidad engañosa”.

La Profeco llama a denunciar cualquier promoción falsa, paquete no autorizado o entrada apócrifa. Las personas consumidoras pueden presentar sus reportes a través de los correos electrónicos:

  • denunciapublicitaria@profeco.gob.mx
  • denunciasmundial@profeco.gob.mx
  • asesoria@profeco.gob.mx.

También se pueden hacer denuncias mediante las redes sociales oficiales:

  • @AtencionProfeco
  • @Profeco en X
  • @ProfecoOficial en Facebook
  • 55 5568 8722 y 800 468 8722 Teléfonos del Consumidor.

La Procuraduría señala que estas denuncias son procesadas individualmente y también pueden derivar en procesos jurídicos, solicitud de modificaciones a la información o retiro de anuncios en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

Respecto a la protección del público, Profeco subraya: el acceso a información veraz fortalece el ejercicio de derechos e impulsa la construcción de un mercado más justo.

Comprar únicamente a través de tiendas autorizadas y sitios web oficiales es esencial para salvaguardar tanto los derechos como la inversión de las y los aficionados al futbol rumbo a la Copa Mundial 2026.

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