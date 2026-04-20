¿Quién es la integrante de Venga la Alegría que fue golpeada por un conductor de aplicación?

Carlos Quirarte denuncia públicamente la agresión sufrida por una colaboradora del programa, cuya imagen con lesiones faciales se muestra en pantalla. (Captura de pantalla: X)

Carlos Quirarte, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana, denunció una brutal agresión física contra una colaboradora del matutino de TV Azteca, ocurrida la madrugada del 19 de abril en la colonia Héroes de Padierna en la alcaldía Tlapan.

Su edición del domingo fue interrumpida para exponer el caso de Andrea Muñoz Cruz, quien, de acuerdo con su testimonio, fue golpeada por un conductor de la aplicación Uber cerca de las 05:00 horas del domingo.

¿Quién es la integrante de ‘VLA? víctima de una brutal agresión?

Muñoz Cruz se desempeña como editora de la edición de fin de semana del programa. En su reporte, Carlos Quirarte indicó que su compañera solicitó un viaje por aplicación.

En el trayecto, al percatarse de que no llegaría a tiempo a la televisora, la pasajera solicitó al conductor acelerar. Sin embargo, la velocidad alcanzada por la unidad fue excesiva.

“Este tipo acelera de manera brutal; ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino. La baja, pero unos segundos después, regresa, se baja de su automóvil y la golpea”.

Exhiben rostro y datos del presunto agresor

La colaboradora fotografió el rostro del conductor y documentó las lesiones, imágenes que fueron difundidas en vivo. “Es una mujer que venía a trabajar, pidió un servicio y hoy está en el hospital. Al parecer, la van a someter a una cirugía”, señaló Carlos Quirarte, quien urgió a autoridades capitalinas a implementar medidas de fondo para regular las aplicaciones móviles de servicio de transporte.

Andrea Muñoz, editora de Venga la Alegría, sufrió una agresión por un conductor de Uber, mostrando las lesiones en su rostro y al presunto agresor en su vehículo. (Venga la Alegría: X)

Rey Grupero, otro colaborador del matutino, se pronunció sobre el caso en redes sociales. El influencer difundió el nombre y placas de la unidad, al tiempo que exigió que el caso no quede impune.

“La tomó del cabello, la golpeó, le dejó un ojo cerrado, la dejó herida. Es el reflejo de las mujeres que están solas en la calle y no tienen ningún tipo de protección. Pido a las autoridades que den con este delincuente que acaba de golpear a una mujer. Que le caiga todo el peso de la ley”, sostuvo.

El caso derivó en mensajes de apoyo hacia la colaboradora del matutino. No obstante, también surgieron expresiones revictimizantes que la responsabilizaban.

¿Cuál es el estado de salud de Andrea Muñoz Cruz?

Andrea Muñoz permanece bajo observación en un centro médico de Ciudad de México. Federico Anaya, reportero de Fuerza Informativa Azteca, confirmó que en las próximas horas la editora sería sometida a una cirugía debido a que presentó una lesión en el pómulo izquierdo.

Debido a su condición, hasta la noche del domingo se requería que trabajadores del Ministerio Público se presentaran en el hospital para tomar la declaración de Andrea Muñoz Cruz e iniciar un proceso judicial contra el presunto agresor.

Hasta el momento, Uber México no se ha pronunciado sobre el incidente.