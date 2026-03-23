México

¿Problemas con tu vuelo durante el Mundial 2026? Profeco explica qué hacer y a dónde acudir

La dependencia instaló módulos de orientación en aeropuertos para atender a las personas pasajeras

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Un avión
FOTO DE ARCHIVO: Un avión de la aerolínea mexicana Aeroméxico es fotografiado en el aeropuerto internacional Benito Juárez en Ciudad de México, México 14 de septiembre de 2023. REUTERS/Henry Romero/Foto de archivo

A 80 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que intensificó acciones de orientación y vigilancia en aeropuertos del país, con el objetivo de atender a personas pasajeras ante posibles retrasos o cancelaciones de vuelos atribuibles a aerolíneas.

La dependencia indicó que el aumento previsto en la movilidad aérea podría coincidir con incidencias operativas o climáticas que afecten itinerarios.

La institución recordó que conocer los derechos de los usuarios del transporte aéreo permite identificar las compensaciones correspondientes y facilitar los procesos de reclamación cuando se presenten irregularidades en el servicio.

Mundial 2026: aumento de pasajeros y medidas de verificación en aeropuertos

De acuerdo con la Profeco, el inicio del torneo internacional generará un incremento en la llegada de turistas y en los desplazamientos dentro del país.

Profeco se alista para el
Profeco se alista para el mundial. Crédito: Profeco

En ese contexto, la dependencia mantiene módulos de atención en terminales con alta afluencia para orientar a los viajeros y recibir inconformidades.

Estas acciones forman parte de un programa de verificación enfocado en supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las aerolíneas y brindar acompañamiento a quienes enfrenten cambios o afectaciones en sus vuelos.

Retrasos de vuelos: aerolíneas deben informar causas a pasajeros

La Profeco señaló que, cuando un vuelo presenta demoras atribuibles a la aerolínea —como fallas técnicas, mantenimiento o problemas en los sistemas operativos— las empresas están obligadas a comunicar las razones a las personas pasajeras a través de medios electrónicos o directamente en las áreas de abordaje.

Medidas por si se retrasa
Medidas por si se retrasa tu vuelo. Crédito: Profeco

El objetivo, explicó la institución, es garantizar que los usuarios cuenten con información clara sobre la situación de su vuelo y las alternativas disponibles.

Compensaciones previstas por la Ley de Aviación Civil

La legislación vigente establece distintos tipos de compensación dependiendo del tiempo de retraso o si el vuelo es cancelado.

Entre las medidas que deben ofrecer las aerolíneas se encuentran:

  • Demora mayor a una hora y menor a cuatro horas: alimentos, bebidas y descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.
  • Entre dos y cuatro horas de retraso: el descuento ofrecido no debe ser inferior al 7.5% del precio del boleto.
  • Más de cuatro horas o cancelación del vuelo: opción de reembolso del boleto con una indemnización mínima del 25%, transporte sustituto en el primer vuelo disponible con servicios incluidos o reprogramación del viaje con compensación económica.
  • La Profeco puntualizó que estas disposiciones aplican cuando la causa de la afectación corresponde a la aerolínea.
  • Plazo de hasta 10 días para cubrir indemnizaciones.

La dependencia también recordó que las empresas cuentan con un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la reclamación para cubrir indemnizaciones económicas derivadas de retrasos o cancelaciones.

La Ley de Aviación Civil
La Ley de Aviación Civil establece compensaciones para pasajeros según el tiempo de retraso o cancelación del vuelo. REUTERS/Daniel Becerril

En contraste, gastos inmediatos como alimentos, bebidas o alojamiento —cuando correspondan— deben ser cubiertos durante la contingencia del vuelo.

Cambios en itinerarios deben notificarse con anticipación

En caso de modificaciones en el horario o itinerario de un vuelo, las aerolíneas tienen la obligación de avisar a los pasajeros con al menos 24 horas de anticipación antes de la salida programada.

La notificación puede realizarse mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto u otros canales digitales, de acuerdo con la información proporcionada por los usuarios al momento de la compra.

Como parte de sus recomendaciones generales para esta temporada de viajes, la Profeco sugirió revisar las condiciones del servicio contratado, acudir con tiempo suficiente al aeropuerto y conservar la documentación del vuelo para facilitar cualquier trámite o aclaración.

Temas Relacionados

Mundial 2026ProfecoAerolíneasOrientaciónmexico-noticias

Más Noticias

Festivales por la Paz en Baja California y el Edomex reúnen más de 200 mil personas

Las actividades, encabezadas por artistas como Siddhartha y Carín León, buscan consolidar el acceso igualitario a la cultura

Festivales por la Paz en

¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

El cantante de corridos tumbados desató preocupación

¿Peso Pluma usa fentanilo en

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

El programa también incluye la competencia por el token femenil

Exatlón México: quién gana el

La UNAM inaugura foro para su reforma integral

El rector definió los cambios como inclusivos, democráticos y graduales

La UNAM inaugura foro para

Estas son las rutas de microbús que dejarán de circular en CDMX

Hace algunos días, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció la chatarrización de unidades

Estas son las rutas de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirmó la vinculación a

FGR confirmó la vinculación a proceso de 13 personas, entre ellas “El Güero” Beltrán

Detuvieron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza del CJNG que operaba en Oaxaca y Veracruz

Ataque al CJNG: las personas cercanas al Mencho que han caído a un mes de la muerte de su líder

¿Realmente cayó el CJNG? Lo que pasó un mes después de la muerte de “El Mencho”

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

ENTRETENIMIENTO

¿Peso Pluma usa fentanilo en

¿Peso Pluma usa fentanilo en pleno escenario? un video viral levantó burlas y sospechas

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 17 de marzo

¿Alejandro Fernández incursiona en K-pop? cuál sería su relación con Monsta X

Alejandro Fernández lanza ‘Arre’, su línea de moda inspirada en la vida rural y en Vicente Fernández

‘Chachalacas’, la perrita que Salma Hayek adoptó en Veracruz, dio a luz a 10 cachorros y la actriz promueve su adopción

DEPORTES

Así informó Toluca a Paulinho

Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU

Esto dijo el “Terrible” Morales antes de ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

Portugal convoca a Paulinho: el delantero Toluca jugará contra México en el Estadio Azteca

Lorenzo Zaragoza gana el oro en gimnasia artística en el DTB Pokal 2026 Alemania

Reapertura del Estadio Azteca: así luce el recinto a pocos días para su inauguración