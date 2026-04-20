México

Internautas señalan a Estevie tras supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Usuarios recuerdan la colaboración entre Nodal y Estevie, en medio de críticas y rumores de crisis en la relación del cantante con Aguilar

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Christian Nodal
Usuarios retoman la colaboración entre Nodal y Estevie para señalarla mentras la pareja enfrenta críticas y rumores de crisis. (Captura de pantalla @estevie)

La atención sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar se intensifica tras el aplazamiento de su boda religiosa y las versiones sobre una posible crisis. En redes sociales, usuarios apuntan una vez más a Estevie como la supuesta tercera en discordia, luego de que la cantante fue vinculada sentimentalmente con Nodal antes de formalizar su compromiso con Aguilar y tras la ruptura con Cazzu en 2024.

El tema toma fuerza después de que el sonorense anunció que la boda planeada para mayo en Zacatecas se pospone debido a motivos de seguridad en el estado. En paralelo, surgieron reportes de una supuesta infidelidad de Nodal con una mujer dominicana. De acuerdo al periodista Javier Ceriani, el cantante presuntamente mantiene encuentros con esta mujer en un departamento de Miami y que la relación sería de hace un tiempo. La controversia escaló cuando el presentador reveló que Aguilar habría abandonado la residencia compartida en Houston este 14 de abril, trasladándose al rancho de su madre en Magnolia, Texas. El detonante habría sido la elección de una modelo con parecido a Julieta Cazzuchelli, expareja de Christian, para el videoclip “Un Vals”, lo que desató comparaciones y señalamientos en redes sociales.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

Las colaboraciones y rumores de Nodal y Estevie

Los señalamientos hacia Estevie como presunta tercera en discordia no son nuevos. La cantante y Nodal colaboraron en el sencillo “Un Besito Más”, acompañado de un videoclip en el que la química entre ambos fue tema de conversación en plataformas digitales. En 2024, semanas antes de la ruptura entre el intérprete de mariacheño y Cazzu, ambos compartieron escenario en el evento Summer of Mexicana de Tequila Don Julio, lo que alimentó rumores sobre una tensión más allá de lo profesional.

En redes sociales, la cantante mexicoamericana describió el momento como “un sueño cumplido” y agradeció la oportunidad de cantar junto a “su artista favorito”. La publicación se viralizó y fue recuperada por seguidores tras la supuesta separación de Christian Nodal y la confirmación de su relación con Ángela Aguilar.

No obstante, durante los días recientes, usuarios han retomado estos antecedentes para señalar a Estevie como la supuesta responsable de la crisis entre Nodal y Aguilar, aunque ninguna de las partes involucradas ha realizado declaraciones públicas sobre el tema e incluso, ambos cantantes la siguen en Instagram. Cabe recordar que en el rodaje del videoclip del tema, “Un Besito Más”, Ángela estuvo presente.

"Un Besito Más" será punta de lanza de álbum Pa'l Cora, cuya gira inició en 2023. En el videoclip, Nodal canta junto a la intérprete Estevie.
Mientras crecen los rumores sobre una crisis entre Nodal y Ángela Aguilar, la figura de Estevie toma protagonismo en redes sociales como posible factor de conflicto, a raíz de su cercanía artística con el intérprete de “Un Besito Más”. (Christian Nodal, YouTube)

Así reaccionaron los internautas

  • “Se estaba cuidando de la equivocada la Angelita”
  • “¿Será que hay nueva boda en mayo?”
  • “Aquí hay química”
  • “Fan de su relación”
  • “Esas miradas de Christian a Estevie, lo dicen todo”
  • “¿Ya la habrá llevado a Roma?"
  • “Estevie ¿por qué eres tan coqueta?"
  • “Va a suceder de nuevo”

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