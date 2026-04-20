Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

Durante tres días, la Ciudad de México se convierte en punto de encuentro para conocer la riqueza cultural de diversos países a través de música, comida y expresiones artísticas en un solo espacio. Crédito: Cuartoscuro

El Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras llega a la Ciudad de México este 29, 30 y 31 de mayo con una propuesta que integra gastronomía, música, danza y artesanías de diferentes regiones del mundo. El evento concentra la actividad cultural en el Monumento a la Revolución, donde se espera la asistencia de familias de toda la capital y visitantes nacionales.

La programación inicia desde las 10:00 y concluye a las 22:00 horas, con entrada gratuita. La organización destaca que durante tres días los asistentes tendrán acceso a una oferta culinaria internacional y a exhibiciones de danzas típicas de distintos países. El objetivo es crear un espacio de intercambio donde todas las edades puedan conocer expresiones culturales diversas en un solo recorrido.

El festival ofrece talleres, presentaciones y muestras culinarias de varios continentes, con el objetivo de acercar tradiciones y costumbres extranjeras al público mexicano. (Facebook Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras)

Entre las actividades confirmadas figura la presencia de artesanos de varios continentes, quienes presentarán piezas únicas y técnicas tradicionales. La gastronomía ocupa un lugar central en el festival, con cocineros que preparan platillos de Asia, América, Europa y África. Los organizadores subrayan que el evento es familiar y de fácil acceso, por lo que esperan recibir a grupos escolares y adultos mayores.

De esta manera el Monumento a la Revolución se transforma en un punto de encuentro para quienes buscan conocer otras culturas sin salir de la ciudad. La danza internacional tendrá presentaciones programadas durante el día, en las que participan compañías invitadas y agrupaciones residentes. El ambiente está diseñado para estimular la convivencia y el aprendizaje a través de la experiencia directa.

El acceso es gratuito y el festival está pensado como un espacio seguro para niñas, niños y adultos. La edición 2026 del Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras busca posicionarse como una de las citas más importantes en la agenda cultural de la capital. La diversidad de propuestas y la variedad de actividades convierten al evento en una opción para quienes buscan alternativas de esparcimiento y aprendizaje.

Del 29 al 31 de mayo, familias enteras podrán recorrer el mundo sin salir de la CDMX. (Facebook Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras)

Cómo llegar en transporte público y horarios de la feria

El Monumento a la Revolución cuenta con varias opciones de transporte público. Se puede llegar por:

La línea 2 del Metro, al bajar en la estación Revolución.

El Metrobús también tiene parada en Revolución, Línea 1.

El Tren Suburbano permite llegar a la zona centro, donde se puede conectar con Metro o Metrobús.

Cabe destacar que los horarios del festival Internacional de Cultura Sin Fronteras 2026 en CDMX son de 10:00 a 22:00 horas durante los tres días del evento.