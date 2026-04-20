Economía mexicana se estanca en marzo: crecen servicios, tropieza la industria

Las cifras preliminares muestran estabilidad en el índice general respecto a febrero, aunque actividades como el comercio presentan un desempeño favorable y la industria enfrenta una ligera contracción durante el periodo evaluado. Foto: (iStock)

Antes de que el dato oficial salga a la luz, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ya tiene una primera lectura de cómo le fue a la economía del país en marzo de 2026. Su herramienta de estimación anticipada, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), proyecta un crecimiento anual de 0.5% para el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin variación respecto al mes anterior.

En términos simples: la economía mexicana sigue creciendo, pero a un ritmo moderado.

¿Qué sectores jalan y cuáles frenan?

El panorama no es igual para todos. El desempeño por tipo de actividad muestra una historia de dos velocidades:

Actividades terciarias (comercio, servicios, turismo): crecimiento anual estimado de 1.1% , el motor que sostiene el avance general.

Actividades secundarias (industria, manufactura, construcción): caída anual de 0.5%, la señal de alerta que matiza el optimismo.

A nivel mensual, el saldo es prácticamente neutro: las actividades secundarias suben apenas 0.1% frente al mes previo, mientras que las terciarias retroceden 0.1%.

(Infobae-Itzallana)

¿Qué tan confiables son estos números?

El IOAE no es una cifra definitiva, sino una estimación econométrica que el INEGI publica aproximadamente tres semanas después de cerrado el mes de referencia. Esto lo convierte en un termómetro adelantado: llega cinco semanas antes que el dato oficial del IGAE.

Sus proyecciones se presentan con un intervalo de confianza del 95%, lo que significa que el crecimiento real del IGAE podría ubicarse entre -0.7% y 1.7% en términos anuales para marzo. Es decir, hay margen de variación, aunque la tendencia apunta hacia terreno positivo.

En cuanto al nivel del índice, el IOAE estima que el IGAE se sitúa en 105.2 puntos (base 2018=100), el mismo nivel que en febrero, lo que confirma el estancamiento mensual.

El panorama mixto entre actividades de servicios en expansión y un retroceso industrial plantea interrogantes acerca de los motores reales del desempeño económico mexicano y sus perspectivas inmediatas. (Infobae-Itzallana)

¿Por qué importa este indicador?

El IOAE nació en octubre de 2020, en plena pandemia, precisamente para responder a la urgencia de tener datos económicos rápidos en tiempos de incertidumbre. Desde entonces, el INEGI lo publica mensualmente como una herramienta de toma de decisiones para gobierno, empresas e inversionistas.

El dato oficial del IGAE para marzo de 2026 se conocerá en las próximas semanas. La próxima publicación del IOAE está programada para el 19 de mayo de 2026.