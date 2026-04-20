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Penta brilla en WrestleMania 42 y reafirma su reinado

El mexicano se impuso en una lucha sin tregua ante cinco rivales, consolidando su reinado en el escenario más importante de WWE

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El mexicano Penta Zero Miedo salió con el brazo en alto en WrestleMania 42 y lo hizo en una de las luchas más exigentes del fin de semana: un Ladder Match de seis hombres por el Campeonato Intercontinental.

En el Allegiant Stadium de Las Vegas, el originario de Ecatepec resistió castigo constante y encontró el momento justo para asegurar la defensa del título en su segunda aparición en el evento más grande de WWE.

Ritmo alto y castigo desde el inicio

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El combate reunió a Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Je’Von Evans y Rusev, en un duelo que no dio respiro. Las escaleras fueron protagonistas desde los primeros minutos, con impactos directos, vuelos y secuencias en las que el campeonato estuvo a centímetros de cambiar de dueño.

Penta no quedó al margen del castigo. Recibió golpes duros y movimientos como el 619 de Mysterio, mientras el control del combate cambiaba constantemente entre los seis participantes.

El momento que definió la defensa

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Cuando la lucha entró en su punto más caótico, Penta encontró el espacio que necesitaba. Conectó un Mexican Destroyer sobre Je’Von Evans, lo dejó fuera de la jugada y aprovechó para subir la escalera en el momento clave.

Sin oposición directa, descolgó el campeonato y aseguró la victoria. La defensa en WrestleMania no solo mantiene su reinado, también lo coloca como uno de los nombres más sólidos del roster en un escenario donde el margen de error es mínimo.

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