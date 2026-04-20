Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

La eliminación de la bailarina, determinada por la recaudación en el súper chat, provocó reclamos de manipulación y favoritismo en “La Mansión VIP”. Foto: Cuartoscuro

Niurka Marcos es la primera eliminada de “La Mansión VIP” y tras su salida lanzó acusaciones directas contra HotSpanish y la producción del reality. Durante la gala de eliminación, la actriz y cantante reaccionó en vivo, señalando posibles manipulaciones dentro del programa y afirmó que revelará información que, asegura, fue ocultada a la audiencia.

La eliminación de Niurka ocurre porque fue la participante que menos dinero acumuló en el super chat del canal de YouTube donde se transmite el reality. En este formato, el avance de los concursantes no depende de votos, sino del dinero que aportan sus seguidores. Por lo que Marcos quedó fuera al registrar la cifra más baja de monetización, un mecanismo que, en palabras de la propia artista, es injusto y favorece a ciertos integrantes.

Niurka se retiró del reality junto con su pareja, Bruno. (Captura de pantalla La Mansión VIP)

Al momento de conocerse el resultado, Niurka acusó en público una intención de humillación. “Hubo una intención muy baja de parte de quien escribió todo esto”, gritó mientras se abanicaba y mostraba el dedo medio a las cámaras, en señal de inconformidad. HotSpanish, creador del programa, intentó aclarar que no existe mala fe y agradeció a los participantes, pero la tensión se mantiene.

Sin embargo, la salida de Niurka no se dio en solitario. Bruno, su actual pareja, decidió abandonar la competencia para acompañarla. El propio HotSpanish comentó al aire: “Entiendo que Bruno también quiere irse”. El modelo confirmó que su decisión es estar siempre con Niurka, por lo que ambos dejaron la casa en la primera gala de eliminación.

Apenas fuera del reality, Niurka utilizó sus redes sociales para ampliar sus señalamientos. En historias de Instagram la cantante sostuvo que el contrato del programa habría estado lleno de restricciones y que la producción habría incumplido algunas de sus cláusulas. También acusó un trato desigual hacia los participantes, señalando supuestas preferencias hacia Eli y Sol León.

La actriz La actriz y cantante acusó a la producción de manipular el contenido y aseguró que la eliminación estuvo marcada por supuestas preferencias y reglas poco claras. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

En sus mensajes, Niurka afirmó: “Jamás pediría dinero a mis fans”, y agregó que sus seguidores son personas trabajadoras. Advirtió que el formato del reality prioriza los ingresos económicos del creador, afirmando que “todo va para Roberto”, en referencia a HotSpanish. Por lo que negó haber solicitado a su fandom que aportara dinero y acusó que su eliminación responde a una estrategia para subestimarla.

De igual manera, Niurka Marcos insistió en que la producción supuestamente manipula el contenido y oculta hechos relevantes. Dice que, ahora fuera del encierro, revelará lo que presenció dentro de la casa. Sostuvo que “el show apenas comienza” y prometió dar detalles sobre lo que, desde su perspectiva, ocurre en el reality.