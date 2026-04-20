México

Niurka es la primera eliminada de La Mansión VIP, acusa favoritismos y arremete contra HotSpanish en vivo

La eliminación de la actriz y cantante, provocó reclamos de manipulación y favoritismo en el reality

Guardar
Niurka relató las veces que ha tenido que trabajar con narcotraficantes sin saber quiénes eran
La eliminación de la bailarina, determinada por la recaudación en el súper chat, provocó reclamos de manipulación y favoritismo en “La Mansión VIP”. Foto: Cuartoscuro

Niurka Marcos es la primera eliminada de “La Mansión VIP” y tras su salida lanzó acusaciones directas contra HotSpanish y la producción del reality. Durante la gala de eliminación, la actriz y cantante reaccionó en vivo, señalando posibles manipulaciones dentro del programa y afirmó que revelará información que, asegura, fue ocultada a la audiencia.

La eliminación de Niurka ocurre porque fue la participante que menos dinero acumuló en el super chat del canal de YouTube donde se transmite el reality. En este formato, el avance de los concursantes no depende de votos, sino del dinero que aportan sus seguidores. Por lo que Marcos quedó fuera al registrar la cifra más baja de monetización, un mecanismo que, en palabras de la propia artista, es injusto y favorece a ciertos integrantes.

Niurka
Niurka se retiró del reality junto con su pareja, Bruno. (Captura de pantalla La Mansión VIP)

Al momento de conocerse el resultado, Niurka acusó en público una intención de humillación. “Hubo una intención muy baja de parte de quien escribió todo esto”, gritó mientras se abanicaba y mostraba el dedo medio a las cámaras, en señal de inconformidad. HotSpanish, creador del programa, intentó aclarar que no existe mala fe y agradeció a los participantes, pero la tensión se mantiene.

Sin embargo, la salida de Niurka no se dio en solitario. Bruno, su actual pareja, decidió abandonar la competencia para acompañarla. El propio HotSpanish comentó al aire: “Entiendo que Bruno también quiere irse”. El modelo confirmó que su decisión es estar siempre con Niurka, por lo que ambos dejaron la casa en la primera gala de eliminación.

Apenas fuera del reality, Niurka utilizó sus redes sociales para ampliar sus señalamientos. En historias de Instagram la cantante sostuvo que el contrato del programa habría estado lleno de restricciones y que la producción habría incumplido algunas de sus cláusulas. También acusó un trato desigual hacia los participantes, señalando supuestas preferencias hacia Eli y Sol León.

La actriz La actriz y cantante acusó a la producción de manipular el contenido y aseguró que la eliminación estuvo marcada por supuestas preferencias y reglas poco claras. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)
La actriz La actriz y cantante acusó a la producción de manipular el contenido y aseguró que la eliminación estuvo marcada por supuestas preferencias y reglas poco claras. (Foto: Youtube/La Mansion VIP)

En sus mensajes, Niurka afirmó: “Jamás pediría dinero a mis fans”, y agregó que sus seguidores son personas trabajadoras. Advirtió que el formato del reality prioriza los ingresos económicos del creador, afirmando que “todo va para Roberto”, en referencia a HotSpanish. Por lo que negó haber solicitado a su fandom que aportara dinero y acusó que su eliminación responde a una estrategia para subestimarla.

De igual manera, Niurka Marcos insistió en que la producción supuestamente manipula el contenido y oculta hechos relevantes. Dice que, ahora fuera del encierro, revelará lo que presenció dentro de la casa. Sostuvo que “el show apenas comienza” y prometió dar detalles sobre lo que, desde su perspectiva, ocurre en el reality.

Temas Relacionados

NiurkaLa Mansión VIPHotSpanishmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 20 de abril?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 20 de abril?

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este lunes 20 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este lunes 20 de abril: reporte completo por alcaldías y municipios

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Cómo se invierte en Cetes: paso a paso del proceso para hacer crecer tu dinero

La elección de este instrumento busca cuidar el valor del dinero, especialmente frente a subidas de precios y riesgos de fraude, con la flexibilidad de operar desde internet

Cómo se invierte en Cetes: paso a paso del proceso para hacer crecer tu dinero

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

Durante tres días, la Ciudad de México se convierte en punto de encuentro para conocer la riqueza cultural de diversos países a través de música, comida y expresiones artísticas en un solo espacio

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

Festival Internacional de Cultura Sin Fronteras: actividades, fechas y todo lo que debes sobre el evento en CDMX

Internautas señalan a Estevie tras supuesta separación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaparece en redes sociales tras rumores de separación con Christian Nodal

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

DEPORTES

Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15

Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”