EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Detienen a cuatro armados en Culiacán: les aseguraron armamento, cartuchos y vehículo robado

Cuatro personas —entre ellas un menor— fueron detenidas en la colonia Industrial Bravo de Culiacán, Sinaloa, tras un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, luego de ser ubicadas a bordo de un vehículo con reporte de robo en el que portaban armas de fuego. En la acción, ejecutada la tarde del domingo 19 de abril, se aseguraron cuatro pistolas, cargadores, cerca de 90 cartuchos y dos aditamentos para estabilizar armamento. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.