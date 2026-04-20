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EN VIVO | seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de abril: ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Sigue las noticias más importantes del día sobre seguridad y crimen organizado en Infobae México

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13:28 hsHoy

Ataque en vivienda deja tres muertos y dos heridos en Guadalajara

Tres personas murieron y dos más resultaron heridas tras un ataque en una vivienda de la colonia La Nogalera, en Guadalajara, luego de que autoridades acudieran por el reporte de un incendio y localizaran los cuerpos con heridas por arma blanca. Las víctimas lesionadas llegaron por sus propios medios a hospitales y el caso es investigado por la Fiscalía estatal.

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13:08 hsHoy

Detienen a cuatro armados en Culiacán: les aseguraron armamento, cartuchos y vehículo robado

Cuatro personas —entre ellas un menor— fueron detenidas en la colonia Industrial Bravo de Culiacán, Sinaloa, tras un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, luego de ser ubicadas a bordo de un vehículo con reporte de robo en el que portaban armas de fuego. En la acción, ejecutada la tarde del domingo 19 de abril, se aseguraron cuatro pistolas, cargadores, cerca de 90 cartuchos y dos aditamentos para estabilizar armamento. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La acción se ejecutó la tarde del domingo 19 de abril. (Crédito: redes sociales)
La acción se ejecutó la tarde del domingo 19 de abril. (Crédito: redes sociales)

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