Liga MX: así marchan la tabla general y de goleo previo a la Jornada 16 del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La fase regular del Clausura 2026 entra en su recta final y, tras disputarse la Jornada 15, la pelea por la Liguilla se mantiene cerrada tanto en la parte alta de la tabla como en la lucha por el liderato de goleo.

Por ahora, Chivas marca el paso como líder, mientras Pachuca se metió de lleno en la pelea por la cima.

Así marcha la Tabla General del Clausura 2026

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

La clasificación mantiene a cinco equipos en la disputa directa por los primeros lugares.

Chivas lidera con ventaja, seguido de Pachuca y Pumas, mientras que Cruz Azul y Toluca se mantienen cerca. Más abajo, clubes como América, Atlas y León pelean por asegurar su lugar en la fase final.

Tabla General (Jornada 15):

Chivas — 34 pts Pachuca — 31 pts Pumas — 30 pts Cruz Azul — 29 pts Toluca — 27 pts América — 22 pts Atlas — 22 pts León — 22 pts Tigres — 21 pts Tijuana — 19 pts Necaxa — 17 pts Juárez — 16 pts Querétaro — 16 pts Rayados — 15 pts Atlético de San Luis — 15 pts Puebla — 13 pts Mazatlán — 12 pts Santos — 9 pts

La pelea por el título de goleo

(Photo by Ulises Ruiz / AFP)

En el apartado individual, la disputa por el campeonato de goleo se mantiene abierta. “Hormiga" González y Joao Pedro comparten el liderato, mientras otros nombres comienzan a acercarse en la tabla.

El caso de Juninho destaca tras alcanzar siete anotaciones en su primera campaña en el futbol mexicano, colocándose entre los principales perseguidores.

Tabla de goleo (Jornada 15):

Hormiga González (Chivas) — 12 goles Joao Pedro (Atlético de San Luis) — 12 goles Kevin Castañeda (Tijuana) — 7 goles Juninho (Pumas) — 7 goles Paulinho (Toluca) — 6 goles