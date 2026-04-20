Mi derecho, mi lugar 2026: ¡No te quedes fuera! Nueva oportunidad para entrar a prepa

Mi derecho, mi lugar es el nuevo mecanismo impulsado por el gobierno de México de acceso a la Educación Media Superior, que dejó atrás al COMIPEMS.

Mi derecho, mi lugar es el nuevo mecanismo impulsado por el gobierno de México de acceso a la Educación Media Superior, que dejó atrás al COMIPEMS. Los postulantes ahora cuentan con la posibilidad de seleccionar hasta 10 alternativas educativas en instituciones públicas tanto de la Ciudad de México como de los municipios conurbados del Estado de México mediante un solo registro en la plataforma digital centralizada. Esta modificación reemplaza el modelo previo, que distribuía el proceso en diferentes sistemas.

El pasado viernes 17 de abril se cerró la página del programa, donde se registraron 307, 241 aspirantes. Sin embargo, la plataforma se volverá a abrir para que más alumnos puedan incorporarse a alguna preparatoria. Cabe mencionar que los resultados se darán a conocer hasta el próximo 18 de agosto.

Periodo extraordinario para entrar a la preparatoria

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, anunció en la conferencia matutina del gobierno federal que quienes no lograron inscribirse tendrán una segunda oportunidad. La funcionaria precisó que el registro extraordinario se habilitará del 19 al 26 de agosto en el sitio oficial miderechomilugar.gob.mx.

“Les recordamos que si a alguien se le pasó el registro, no tenga susto, como dice la plataforma, educarse es un derecho y todos tiene un lugar. Se abre de nueva cuenta un periodo extraordinario del 19 al 26 de agosto”, afirmó Rodríguez durante su intervención.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, subrayó el efecto de la nueva modalidad. De acuerdo con Delgado, el número de jóvenes que se inscribieron aumentó en un 10 % respecto al año anterior.

Más jóvenes se están inscribiendo a estudiar preparatoria, expresó el funcionario, al destacar la apertura y el alcance del nuevo modelo digital.

Proceso de asignación y dudas

El proceso de asignación de lugares en las escuelas responde a la combinación entre la demanda de aspirantes y el cupo disponible en cada plantel. Cuando las solicitudes superan la capacidad, se emplean varios criterios para definir qué estudiantes acceden a un espacio.

Uno de los factores principales es la edad del aspirante. Además, se toma en cuenta el estado donde se cursa el tercer grado de secundaria, la existencia de hermanos matriculados en la escuela elegida como primera opción y la proximidad entre la secundaria de procedencia y el plantel solicitado.

El sistema de selección busca equilibrar la equidad y la logística, priorizando la cercanía y los lazos familiares directos con la institución. Estos criterios permiten ordenar las solicitudes cuando la demanda supera la oferta, garantizando que el proceso sea transparente y previsible para las familias.