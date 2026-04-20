Susana Zabaleta explota contra Natalia Jiménez y desata escándalo: “Está funadisíma la vieja”

La tensión entre Susana Zabaleta y Natalia Jiménez en concierto en Fresnillo se vuelve tendencia en redes sociales.- (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La tensión entre Susana Zabaleta y Natalia Jiménez estalló en pleno escenario durante un concierto en Fresnillo, donde la intérprete mexicana convirtió los rumores en un momento viral. Sin filtros, lanzó comentarios que encendieron al público.

Todo surgió tras versiones sobre una supuesta mala actitud de la cantante española con asistentes y personal del evento. Lejos de ignorar la polémica, Zabaleta reaccionó con ironía y humor ácido frente a sus seguidores.

El resultado fue inmediato: risas, aplausos y una ola de reacciones en redes sociales que colocaron nuevamente a ambas figuras en el centro de la conversación digital.

Un escenario convertido en trinchera

Susana Zabaleta transforma rumores en un momento viral al abordar polémicas con ironía durante su presentación musical. - (IG/susanazabaleta)

Durante su presentación, Zabaleta no esquivó el tema y compartió lo que dijo haber escuchado tras bambalinas. Su tono fue sarcástico, pero directo, provocando carcajadas entre los asistentes.

“Yo dije: ‘Como los dejaron plantados ayer, no van a venir los perros’… ‘Está funadísima la vieja’”, soltó ante el público, desatando una mezcla de sorpresa y ovaciones.

La artista incluso ironizó sobre la situación del público, cuestionando por qué, pese a los rumores, el recinto seguía lleno, lo que añadió un matiz aún más polémico a sus palabras.

Rumores que encendieron la mecha

El público aplaude las declaraciones sarcásticas de Zabaleta sobre la actitud de Natalia Jiménez, generando reacciones divididas. - (@susanazabaleta)

El origen del conflicto se remonta a comentarios que señalan que Natalia Jiménez habría mostrado actitudes de prepotencia durante un evento previo, incluyendo retrasos que hicieron esperar al público por horas.

Aunque no existe una confirmación oficial de estos hechos, las versiones circularon con fuerza en redes sociales y llegaron hasta el escenario de Zabaleta, quien decidió abordarlas abiertamente.

A esto se suman tensiones mediáticas previas, lo que convirtió cualquier declaración en un detonante perfecto para amplificar la controversia.

La polémica reciente que la persigue

Hasta el momento, Natalia Jiménez no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras crecen las críticas en plataformas digitales. - (Difusión)

En paralelo, la cantante española enfrenta críticas por el supuesto uso de una ambulancia como transporte tras su participación en el Vive Latino para asistir a un evento social.

Usuarios cuestionaron el posible uso indebido del vehículo, aunque en el debate también se ha señalado que la responsabilidad recaería en la empresa operadora y no directamente en la artista.

Hasta ahora, Natalia Jiménez no ha emitido postura pública sobre ninguno de los señalamientos, mientras la polémica crece alimentada por declaraciones como las de Zabaleta y la constante reacción del público.