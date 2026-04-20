La semilla que mejora la vista y además es rica en zinc, ácidos grasos y su potencial de hierro

Cataratas en los ojos, una afección ocular que provoca visión nublada y afecta principalmente a adultos mayores – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semilla de calabaza destaca como opción alimenticia para quienes buscan mejorar la salud visual.

Diversos estudios señalan que la degeneración macular, una condición que afecta principalmente a personas mayores de 50 años, puede encontrar en este alimento un aliado para la prevención y el fortalecimiento ocular. Las pepitas, conocidas así en México, concentran zinc, ácidos grasos y hierro, nutrientes que contribuyen tanto a la visión como a la prevención de la anemia.

Tres cucharadas al día marcan la diferencia

El consumo recomendado de semillas de calabaza es de tres cucharadas diarias, lo que equivale a 24 gramo s. Especialistas sugieren que se consuman sin sal ni frituras para maximizar sus beneficios. Pueden ingerirse tostadas, en palanqueta o molidas, siempre procurando que mantengan su estado natural.

Un dato relevante es que la degeneración macular constituye la causa más frecuente de pérdida de visión central en adultos mayores. Esta afección es irreversible y dificulta actividades cotidianas como leer o distinguir detalles finos. Por ello, prevenir su aparición con alimentos ricos en nutrientes se convierte en una recomendación recurrente entre los especialistas en salud visual.

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Propiedades clave de las semillas de calabaza

Las pepitas sobresalen por su aporte de ácidos grasos poliinsaturados, magnesio, fósforo, omega 3 y fitoesteroles. Estos compuestos no solo ayudan a regular los niveles de colesterol, sino que también protegen el sistema circulatorio y fortalecen la salud cardiovascular.

La cucurbitina, un aminoácido presente en estas semillas, combinada con el zinc, apoya a los hombres en la prevención de la hiperplasia benigna de próstata. Además, se asocia con la reducción del riesgo de cálculos renales y otros padecimientos del sistema urinario.

En países de distintas regiones, las pepitas también se utilizan para eliminar parásitos intestinales. Su capacidad antihelmíntica frena el desarrollo de lombrices y tenias, favoreciendo su eliminación del organismo.

Un refuerzo para huesos, defensas y salud mental

El contenido de zinc en las semillas de calabaza también previene la osteoporosis y alivia dolores derivados del deterioro óseo. Estos efectos se deben a sus propiedades antiinflamatorias. Incluso, el aceite extraído de las semillas puede aplicarse de manera tópica para reducir la inflamación en personas con artritis.

Por su alto contenido en zinc, estas semillas fortalecen el sistema inmunológico, favorecen el desarrollo y refuerzan sentidos como la vista y el olfato. Su consumo se asocia con una mejor salud celular, lo que contribuye a la prevención de diversas enfermedades.

Una selección de pepitas tostadas y con sal, ideales para un snack saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las pepitas contienen L-triptófano, un aminoácido que interviene en la regulación de la serotonina, neurotransmisor vinculado al estado de ánimo. Este compuesto ayuda a controlar la depresión y favorece la producción de melatonina, la hormona del sueño. Así, estas semillas no solo contribuyen al bienestar mental sino también a la calidad del descanso.

Control de insulina y advertencias sobre el consumo

El consumo habitual de semillas de calabaza ayuda a regular la insulina, aspecto fundamental para personas con diabetes. Estudios recientes afirman que su ingesta puede favorecer la elevación de la insulina y contribuir a la salud pancreática.

Se debe advertir que los efectos secundarios aparecen solo cuando se consumen en exceso y durante periodos prolongados. Entre las consecuencias más reportadas figuran alteraciones digestivas leves.

El sistema visual depende en gran parte de una alimentación adecuada. Las semillas de calabaza, por su contenido de zinc, hierro y ácidos grasos, se posicionan como una alternativa natural para prevenir enfermedades oculares y fortalecer la salud general.