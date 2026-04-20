Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden que dejen de “acosar” a Miguel Gallego Arámbula tras nuevas fotos (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Fans de Luis Miguel y Aracely Arámbula exigen en redes sociales que se deje de fotografiar a Miguel Gallego Arámbula después de la difusión de nuevas imágenes en Coachella 2026.

El joven, hijo de dos de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano, vuelve a ser tema de discusión sobre los límites de la privacidad, al no tener participación pública ni interés en la vida mediática.

La difusión de imágenes reaviva el debate sobre privacidad

En marzo de este año, canales como Ventaneando de TV Azteca difundieron imágenes captadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más tarde un video tomado durante la edición 2026 de Coachella.

En ambos casos, la reacción en plataformas digitales fue inmediata. Usuarios y seguidores de la familia consideran que el joven enfrenta acoso por parte de la prensa y de quienes viralizan imágenes, aun cuando, según las publicaciones, no busca protagonismo ni atención.

La grabación, atribuida a una asistente del evento identificada como Sammy O., muestra a Miguel Gallego Arámbula en una zona exclusiva, acompañado de un escolta. La aparición ocurre tras casi dos décadas de mantenerse fuera del alcance de cámaras y reporteros, por decisión expresa de Aracely Arámbula.

La aparición de Miguel Gallego Arámbula en Coachella reaviva la discusión sobre la privacidad de los hijos de celebridades, un tema que involucra a sus padres Luis Miguel y Aracely Arámbula. (RS)

Argumentos de los fans: “No es figura pública”

Las críticas en redes sociales se concentran en el argumento de que Miguel Gallego Arámbula no es celebridad, a diferencia de sus padres. Diversos mensajes señalan que no existen entrevistas, declaraciones públicas ni participación en proyectos de entretenimiento por parte del joven. En Instagram y X, usuarios piden que se respete la privacidad y advierten que la publicación de fotografías recientes podría constituir una forma de acoso.

Frases como “Dejen de buscarlo, él no pidió ser famoso” y “No es justo que sigan exponiéndolo solo por ser hijo de famosos” se repiten en hilos y comentarios que acompañan las imágenes viralizadas. Para muchos, el hecho de que la familia haya optado por el anonimato durante diecinueve años refuerza el argumento del derecho a la reserva de datos personales, aun cuando el joven ya es mayor de edad.

El hermetismo familiar y las posturas de Aracely Arámbula

Desde el nacimiento de Miguel Gallego Arámbula el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, su madre, Aracely Arámbula, solicitó reiteradamente a los medios de comunicación que se respetara la privacidad de sus hijos. El anonimato se mantuvo hasta marzo de 2026, cuando Ventaneando difundió imágenes que, en palabras de la conductora Pati Chapoy, “desvelan un secreto guardado más de diecinueve años”.

En ese periodo, ni Miguel ni su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, habían aparecido en medios ni revistas. La familia no ha emitido posicionamientos sobre la autenticidad de los videos o fotografías más recientes. Tampoco existe confirmación de que el joven haya decidido aparecer en público de manera voluntaria.

Perfil de Miguel Gallego Arámbula (Ventaneando: captura Instagram)

Reacciones ante la exposición mediática y el derecho a la intimidad

La viralización del video grabado en California dividió opiniones. Algunos usuarios destacan el parecido físico del joven con Luis Miguel, mientras que otros insisten en el derecho a la privacidad y critican la falta de regulación respecto a la difusión de imágenes de personas que no son figuras públicas.

La situación revive preguntas sobre la protección de datos personales y los límites del interés público cuando se trata de familiares de celebridades. El caso de Miguel Gallego Arámbula contrasta con el hermetismo que la familia mantuvo durante años. El joven es descrito como reservado y dedicado a actividades como el boxeo, sin registros de apariciones públicas o declaraciones personales.

Rumores y versiones sobre la relación con Luis Miguel

Las versiones sobre la relación entre Miguel Gallego Arámbula y Luis Miguel han sido tema de especulación en el medio del espectáculo. Aracely Arámbula sostiene la postura de no comentar sobre asuntos familiares en público. Sobre supuestas aptitudes artísticas del joven, personas cercanas como Antonio Pérez Garibay afirmaron que “canta mejor que Luis Miguel”, aunque hasta ahora no existen grabaciones públicas que lo corroboren.