México

Bahía de Banderas: el pronóstico del clima para este 20 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este lunes en Bahía de Banderas, México.

En Bahía de Banderas se prevé una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 23 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 22% durante el día y del 15% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 19% en el transcurso del día y del 16% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 12.

El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que rondan entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático México sufrirá en un futuro una reducción de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Bahía de BanderasClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 19 de abril

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 19 de abril

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 20 de abril por fuerte incendio

Afectaciones viales, trayectos prolongados y cambios en el transporte colectivo exigirán que la ciudadanía anticipe sus recorridos habituales durante la contingencia

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 20 de abril por fuerte incendio

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Un gesto solidario de un equipo profesional durante el tránsito fue grabado en video y generó una serie de reacciones en redes sociales

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Los mejores aceites para reparar el cabello maltratado y la forma correcta de aplicarlos

Una rutina sencilla con ingredientes como argán o coco puede marcar la diferencia en la hidratación y el brillo de tu melena

Los mejores aceites para reparar el cabello maltratado y la forma correcta de aplicarlos

Pronóstico del estado del tiempo en Cancún para este 20 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo en Cancún para este 20 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

DEPORTES

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán