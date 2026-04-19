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Laura Itzel Castillo reconoce el papel de Claudia Sheinbaum en la Cumbre de la Democracia en España

Claudia Sheinbaum propone destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación durante su participación en España

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La presidenta del Senado reconoce el papel de Claudia Sheinbaum en cumbre internacional
La presidenta del Senado reconoce el papel de Claudia Sheinbaum en cumbre internacional

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado de la República, reconoció la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante los trabajos de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en la ciudad de Barcelona, España.

Desde su cuenta oficial en ‘X’, la líder de la Cámara Alta celebró la intervención de la mandataria federal, subrayando que Sheinbaum Pardo refrendó ante líderes internacionales su firme compromiso con la justicia y el impulso a la cooperación multilateral.

En su mensaje, Castillo Juárez hizo eco de los postulados expuestos por la presidenta de México durante la cumbre europea, destacando la visión humanista de su política exterior:

“No puede haber democracia verdadera si no está al servicio del pueblo. Solo desde la justicia social pueden construirse la cooperación entre las naciones y una paz duradera”, expresó la legisladora.

Asimismo, Castillo Juárez enfatizó el papel diplomático de la mandataria durante su gira de trabajo por España. En una publicación previa, reconoció que Sheinbaum Pardo “sigue fortaleciendo la cooperación internacional y representando a México con responsabilidad y compromiso”.

México apuesta por la diplomacia y la inclusión en el ámbito internacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia celebrada en Barcelona, España, destinar el 10% del gasto mundial en armamento a la creación de un programa global de reforestación.

De acuerdo con el comunicado oficial, la propuesta consiste en redirigir lo equivalente a miles de millones de dólares anuales para reforestar millones de hectáreas en todo el mundo e involucrar a millones de personas en estas acciones. Sheinbaum expresó: “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”. La mandataria también convocó a los gobiernos asistentes a adoptar una postura conjunta de rechazo a cualquier intervención militar en Cuba, afirmando: “Que el diálogo y la paz prevalezcan”.

Cumbre progresista Barcelona
(From L front row) Ghana's Vice-President Naana Jane Opoku-Agyemang, Barbados' Prime Minister Mia Mottley, Ireland's President Catherine Connolly, Mexico's President Claudia Sheinbaum, Guest, Colombia's President Gustavo Petro, South Africa's President Cyril Ramaphosa, Spain's Prime Minister Pedro Sanchez, Cape Verde's President Jose Maria Neves, Guest, Brazilian President Luiz Inacio Lula Da Silva, Uruguay's President Yamandu Orsi, Albania's Prime Minister Edi Rama, Botswana's Vice-President Ndaba Gaolathe, and, former President of Chile Gabriel Boricpose for a family photo at a "Meeting in Defence of Democracy", a meeting of leftist leaders seeking to rally against the threat to democracy from the far right in Barcelona on April 18, 2026. The gathering comes as democratic institutions and values have faced growing threats around the globe from advancing authoritarian and far-right forces in the age of US President Donald Trump. Many of the participants will take part in the first edition of the so-called "Global Progressive Mobilisation" which will be held in the same venue. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)

La presidenta explicó que estas iniciativas buscan modificar la lógica de la confrontación internacional para priorizar la paz, poniendo el bienestar de los pueblos y la protección del medio ambiente en el centro de la agenda democrática global.

Su visión de democracia, detalló, está basada en la equidad y el respeto, y se fundamenta en valores como el amor sobre el odio, la generosidad por encima de la avaricia y la fraternidad ante la guerra. Sheinbaum citó a Benito Juárez: “Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada. Con los pueblos, todo; sin los pueblos, nada”, y destacó que estos principios inspiran los valores centrales de México.

Durante el encuentro, la presidenta invitó a que México sea la sede de la próxima edición de la Cumbre en Defensa de la Democracia en 2027. Argumentó que el país puede ofrecer un espacio propicio para el diálogo en torno a una economía orientada al bienestar y un sistema democrático enfocado en las necesidades populares.

Subrayó que México respalda la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la cooperación internacional al desarrollo, alineándose con los principios constitucionales de política exterior. Asimismo, reiteró el compromiso de su gobierno con la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados y la defensa de los derechos humanos.

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