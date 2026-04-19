Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres más elaborados con manzana, pero la versión más fresca y popular es la ensalada de manzana y frutas, un clásico que suele aparecer en reuniones familiares como postre ligero y refrescante, sobre todo en temporada de calor.

Esta receta combina la jugosidad de la manzana con otras frutas de temporada, logrando una mezcla que aporta color, sabor y frescura.

En cualquier reunión familiar, es común encontrar una fuente bien fría de ensalada de frutas, donde la manzana suele ser protagonista junto con durazno, plátano, naranja y, a veces, un toque de jugo natural. Es ideal para días calurosos, para acompañar comidas pesadas o como opción saludable para chicos y grandes.

Receta de ensalada de manzana y frutas

La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana y frutas es un postre fresco y ligero, preparado con manzana en cubos y una variedad de frutas de temporada (plátano, naranja, durazno, pera, etc.), todo mezclado con jugo de naranja natural y, si se desea, un toque de azúcar o miel. Se sirve bien fría.

Tiempo de preparación Tiempo total: 20 minutos Preparación: 15 minutos Reposo en el refrigerador: 5 minutos

Ingredientes

2 manzanas (rojas o verdes)

2 plátanos

2 naranjas

2 duraznos (pueden ser en almíbar)

1 pera

1/2 taza de jugo de naranja natural

2 cucharadas de azúcar (opcional) o miel1

puñado de uvas o fresas (opcional)

Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer ensalada de manzana y frutas, paso a paso

La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Lava bien todas las frutas.

2. Pela las manzanas, quítales el corazón y córtalas en cubos. Rocía con el jugo de limón para evitar que se oxiden.

3. Pela los plátanos y córtalos en rodajas.

4. Pela las naranjas, quítales las semillas y corta en cubos o en gajos pequeños.

5. Corta los duraznos y la pera en cubos.

6. Si usas uvas, pártelas por la mitad y quítales las semillas; si usas fresas, córtalas en cuartos.

7. Coloca todo en un tazón grande. Agrega el jugo de naranja y, si quieres, el azúcar o miel.

8. Mezcla con movimientos suaves para no deshacer las frutas. El jugo de naranja debe cubrir apenas las frutas, no ahogarlas.

9. Lleva al refrigerador por al menos 5 minutos antes de servir. Servir bien frío es clave para el sabor final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Calorías: 120 kcal Grasas: 0.5 g Carbohidratos: 30 g Proteínas: 1 g Estas cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En refrigerador, bien tapada, se conserva hasta 2 días. No se recomienda congelar porque la textura de la fruta cambia mucho.