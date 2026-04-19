México

Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

Más allá de los postres elaborados, esta mezcla se convierte en la favorita de quienes buscan opciones ligeras y llenas de sabor en cada reunión

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La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay postres más elaborados con manzana, pero la versión más fresca y popular es la ensalada de manzana y frutas, un clásico que suele aparecer en reuniones familiares como postre ligero y refrescante, sobre todo en temporada de calor.

Esta receta combina la jugosidad de la manzana con otras frutas de temporada, logrando una mezcla que aporta color, sabor y frescura.

En cualquier reunión familiar, es común encontrar una fuente bien fría de ensalada de frutas, donde la manzana suele ser protagonista junto con durazno, plátano, naranja y, a veces, un toque de jugo natural. Es ideal para días calurosos, para acompañar comidas pesadas o como opción saludable para chicos y grandes.

Receta de ensalada de manzana y frutas

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La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ensalada de manzana y frutas es un postre fresco y ligero, preparado con manzana en cubos y una variedad de frutas de temporada (plátano, naranja, durazno, pera, etc.), todo mezclado con jugo de naranja natural y, si se desea, un toque de azúcar o miel. Se sirve bien fría.

Tiempo de preparación Tiempo total: 20 minutos Preparación: 15 minutos Reposo en el refrigerador: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 manzanas (rojas o verdes)
  • 2 plátanos
  • 2 naranjas
  • 2 duraznos (pueden ser en almíbar)
  • 1 pera
  • 1/2 taza de jugo de naranja natural
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional) o miel1
  • puñado de uvas o fresas (opcional)
  • Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer ensalada de manzana y frutas, paso a paso

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La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1. Lava bien todas las frutas.
  • 2. Pela las manzanas, quítales el corazón y córtalas en cubos. Rocía con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
  • 3. Pela los plátanos y córtalos en rodajas.
  • 4. Pela las naranjas, quítales las semillas y corta en cubos o en gajos pequeños.
  • 5. Corta los duraznos y la pera en cubos.
  • 6. Si usas uvas, pártelas por la mitad y quítales las semillas; si usas fresas, córtalas en cuartos.
  • 7. Coloca todo en un tazón grande. Agrega el jugo de naranja y, si quieres, el azúcar o miel.
  • 8. Mezcla con movimientos suaves para no deshacer las frutas. El jugo de naranja debe cubrir apenas las frutas, no ahogarlas.
  • 9. Lleva al refrigerador por al menos 5 minutos antes de servir. Servir bien frío es clave para el sabor final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

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La ensalada de manzana, cereza y piña es un postre festivo perfecto para Thanksgiving, con sabores frescos y coloridos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Calorías: 120 kcal Grasas: 0.5 g Carbohidratos: 30 g Proteínas: 1 g Estas cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En refrigerador, bien tapada, se conserva hasta 2 días. No se recomienda congelar porque la textura de la fruta cambia mucho.

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