Ensalada de manzana y frutas, el postre fresco que conquista las reuniones familiares mexicanas

Hay postres más elaborados con manzana, pero la versión más fresca y popular es la ensalada de manzana y frutas, un clásico que suele aparecer en reuniones familiares como postre ligero y refrescante, sobre todo en temporada de calor.
Esta receta combina la jugosidad de la manzana con otras frutas de temporada, logrando una mezcla que aporta color, sabor y frescura.
En cualquier reunión familiar, es común encontrar una fuente bien fría de ensalada de frutas, donde la manzana suele ser protagonista junto con durazno, plátano, naranja y, a veces, un toque de jugo natural. Es ideal para días calurosos, para acompañar comidas pesadas o como opción saludable para chicos y grandes.
Receta de ensalada de manzana y frutas
La ensalada de manzana y frutas es un postre fresco y ligero, preparado con manzana en cubos y una variedad de frutas de temporada (plátano, naranja, durazno, pera, etc.), todo mezclado con jugo de naranja natural y, si se desea, un toque de azúcar o miel. Se sirve bien fría.
Tiempo de preparación Tiempo total: 20 minutos Preparación: 15 minutos Reposo en el refrigerador: 5 minutos
Ingredientes
- 2 manzanas (rojas o verdes)
- 2 plátanos
- 2 naranjas
- 2 duraznos (pueden ser en almíbar)
- 1 pera
- 1/2 taza de jugo de naranja natural
- 2 cucharadas de azúcar (opcional) o miel1
- puñado de uvas o fresas (opcional)
- Jugo de 1/2 limón
Cómo hacer ensalada de manzana y frutas, paso a paso
- 1. Lava bien todas las frutas.
- 2. Pela las manzanas, quítales el corazón y córtalas en cubos. Rocía con el jugo de limón para evitar que se oxiden.
- 3. Pela los plátanos y córtalos en rodajas.
- 4. Pela las naranjas, quítales las semillas y corta en cubos o en gajos pequeños.
- 5. Corta los duraznos y la pera en cubos.
- 6. Si usas uvas, pártelas por la mitad y quítales las semillas; si usas fresas, córtalas en cuartos.
- 7. Coloca todo en un tazón grande. Agrega el jugo de naranja y, si quieres, el azúcar o miel.
- 8. Mezcla con movimientos suaves para no deshacer las frutas. El jugo de naranja debe cubrir apenas las frutas, no ahogarlas.
- 9. Lleva al refrigerador por al menos 5 minutos antes de servir. Servir bien frío es clave para el sabor final.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta? Calorías: 120 kcal Grasas: 0.5 g Carbohidratos: 30 g Proteínas: 1 g Estas cifras son aproximadas y pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación? En refrigerador, bien tapada, se conserva hasta 2 días. No se recomienda congelar porque la textura de la fruta cambia mucho.