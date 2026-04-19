México

Jean Duverger aclaró su historia con Madonna: “Nunca la rechacé, solo era un callback”

El artista desmiente las interpretaciones erróneas sobre su vínculo con la estrella estadounidense

Guardar
Jean Duverger habló sobre su pasado en Timbiriche Foto: Unicable-Instagram/@duverman
Jean Duverger relató cómo fue el momento en que su vida profesional se cruzó con la posibilidad de trabajar para Madonna. Foto: Unicable-Instagram/@duverman

El relato sobre Jean Duverger y su vínculo con Madonna se ha convertido en uno de los episodios más comentados de su carrera, aunque la versión que circula suele estar basada en interpretaciones erróneas.

En una reciente emisión de Sale el Sol, el propio Duverger aclaró los hechos y detalló cómo fue realmente el proceso que lo relacionó con la artista estadounidense y su posterior ingreso a Timbiriche.

Jean Duverger desmiente el mito sobre su supuesto rechazo a Madonna

El propio Jean Duverger relató en el programa de matutino cómo fue el momento en que su vida profesional se cruzó con la posibilidad de trabajar para Madonna y, al mismo tiempo, la invitación para sumarse a Timbiriche.

En sus palabras, nunca existió una negativa formal a la cantante estadounidense, sino que los procesos se superpusieron, y la elección estuvo marcada por el contexto de su carrera y juventud en ese momento.

Duverger reconstruyó así el episodio: “Yo estaba, en mis épocas de bailarín, trabajando en Estados Unidos en una compañía de danza y hacíamos giras, cuestiones así de danza. De repente ahí te grababan, tenías un representante, allá todo el mundo tiene representante, pero de bailarines. Y entonces mandan mi video a una audición para uno de los shows de Madonna”.

El artista explicó que la oportunidad con Madonna nunca fue una oferta definitiva, sino un avance en el proceso de selección: “Me regreso a México, entro a Timbiriche y ya estoy como a punto de estrenar con Timbiriche y me hablan de Los Ángeles y me dicen: ‘Te quedaste en un callback para el próximo show de Madonna’”.

Madonna
El relato sobre Jean Duverger y su vínculo con Madonna se ha convertido en uno de los episodios más comentados de su carrera. (AP/Silvia Izquierdo)

Frente a quienes lo interrogan sobre la decisión de no acudir a la llamada, Duverger respondió con honestidad y humor: “Por estúpido”, bromeó, “porque si no, no estaría aquí sentado contigo”.

Añadió que en ese momento era muy joven, con solo dieciocho años, y se encontraba ya inmerso en su nueva etapa con el grupo mexicano. “Pues dije: ‘Ay, ya estoy en Timbiriche y ahora acá, pues de cantante’”.

Duverger fue enfático al aclarar que nunca existió una oferta formal por parte de la estrella estadounidense: “Solo quiero aclarar que era callback, no me había quedado. Todavía tenía que ir a hacer otra audición”. De este modo, desmitifica el relato popular que lo coloca en la encrucijada de elegir entre dos caminos seguros.

Así, el bailarín y cantante subrayó que su historia ha sido malinterpretada: el supuesto rechazo a Madonna fue en realidad parte de un proceso de audiciones, mientras que su consolidación artística se dio en México a través de Timbiriche.

El propio Duverger concluyó con una reflexión sobre su trayectoria, agradecido por el rumbo que tomó su vida profesional y la oportunidad de desarrollarse en su país.

El salto de bailarín a cantante y el azar en la carrera de Duverger

Jean Duverger Timbiriche
El salto de bailarín a cantante y el azar en la carrera de Duverger.

La trayectoria de Jean Duverger antes de llegar a Timbiriche ofrece detalles sobre el azar y las oportunidades en el mundo artístico. En repetidas ocasiones, Duverger ha explicado que su formación original fue como actor: “Yo empecé como actor, me capacitaron para eso, me dieron clases de actuación y como añadido me dieron baile y canto”.

Fue en ese contexto cuando Yuri, considerada “la Madonna mexicana”, solicita bailarines afrodescendientes para su videoclip Hombres al borde de un ataque, según relata Duverger. “Yo no era bailarín, fui a hacer el video, hice la audición y me quedé”, reconoce, subrayando que su adaptación y disciplina lo llevan a destacarse dentro del equipo.

De esa primera experiencia pasa rápidamente a entrenar con mayor dedicación. “Empecé a entrenar más que los demás, ahí ya era todo un señor bailarín”, cuenta durante su visita a Faisy Nights.

Al final, la historia de Jean Duverger y Madonna ilustra cómo una oportunidad internacional y una decisión tomada en la juventud pueden moldear toda una carrera.

Aunque su paso por Timbiriche no lo llevó a consolidarse como estrella musical, esa experiencia resultó fundamental para su formación y proyección en la televisión mexicana.

Temas Relacionados

Jean DuvergerMadonnaTimbirichemexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este domingo 19 de abril

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex este domingo 19 de abril

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Los elementos regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios en el municipio de Morelos

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 19 de abril: siguen manifestantes en Reforma y Florencia

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy domingo 19 de abril: siguen manifestantes en Reforma y Florencia

Manuel Mijares anuncia nuevo show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Mijares Sinfónico’ celebrando 40 años

El cantante agrega un concierto más luego de agotar localidades en sus presentaciones previas. El nuevo show celebrará sus 40 años de trayectoria y diez con orquesta

Manuel Mijares anuncia nuevo show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Mijares Sinfónico’ celebrando 40 años

En medio de obras de la Calzada Flotante Tlalpan, personas estrenan la nueva ciclovía “La Gran Tenochtitlán”

La construcción de este carril para bicicletas en Av. Tlalpan sufrió retrasos por las constantes manifestaciones de trabajadoras sexuales y comerciantes afectados

En medio de obras de la Calzada Flotante Tlalpan, personas estrenan la nueva ciclovía “La Gran Tenochtitlán”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

ENTRETENIMIENTO

Manuel Mijares anuncia nuevo show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Mijares Sinfónico’ celebrando 40 años

Manuel Mijares anuncia nuevo show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Mijares Sinfónico’ celebrando 40 años

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

Supernova Génesis 2026: Aarón Mercury y Lupita Villalobos se preparan para la batalla contra Mario Bautista y Kim Shantal

Beba Montes responde a su madre tras acusaciones de prostitución: “Lo hice con las razones que yo tenía en ese momento”

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

DEPORTES

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026