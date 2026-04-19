Jean Duverger aclaró su historia con Madonna: “Nunca la rechacé, solo era un callback”

Jean Duverger relató cómo fue el momento en que su vida profesional se cruzó con la posibilidad de trabajar para Madonna. Foto: Unicable-Instagram/@duverman

El relato sobre Jean Duverger y su vínculo con Madonna se ha convertido en uno de los episodios más comentados de su carrera, aunque la versión que circula suele estar basada en interpretaciones erróneas.

En una reciente emisión de Sale el Sol, el propio Duverger aclaró los hechos y detalló cómo fue realmente el proceso que lo relacionó con la artista estadounidense y su posterior ingreso a Timbiriche.

Jean Duverger desmiente el mito sobre su supuesto rechazo a Madonna

El propio Jean Duverger relató en el programa de matutino cómo fue el momento en que su vida profesional se cruzó con la posibilidad de trabajar para Madonna y, al mismo tiempo, la invitación para sumarse a Timbiriche.

En sus palabras, nunca existió una negativa formal a la cantante estadounidense, sino que los procesos se superpusieron, y la elección estuvo marcada por el contexto de su carrera y juventud en ese momento.

Duverger reconstruyó así el episodio: “Yo estaba, en mis épocas de bailarín, trabajando en Estados Unidos en una compañía de danza y hacíamos giras, cuestiones así de danza. De repente ahí te grababan, tenías un representante, allá todo el mundo tiene representante, pero de bailarines. Y entonces mandan mi video a una audición para uno de los shows de Madonna”.

El artista explicó que la oportunidad con Madonna nunca fue una oferta definitiva, sino un avance en el proceso de selección: “Me regreso a México, entro a Timbiriche y ya estoy como a punto de estrenar con Timbiriche y me hablan de Los Ángeles y me dicen: ‘Te quedaste en un callback para el próximo show de Madonna’”.

El relato sobre Jean Duverger y su vínculo con Madonna se ha convertido en uno de los episodios más comentados de su carrera. (AP/Silvia Izquierdo)

Frente a quienes lo interrogan sobre la decisión de no acudir a la llamada, Duverger respondió con honestidad y humor: “Por estúpido”, bromeó, “porque si no, no estaría aquí sentado contigo”.

Añadió que en ese momento era muy joven, con solo dieciocho años, y se encontraba ya inmerso en su nueva etapa con el grupo mexicano. “Pues dije: ‘Ay, ya estoy en Timbiriche y ahora acá, pues de cantante’”.

Duverger fue enfático al aclarar que nunca existió una oferta formal por parte de la estrella estadounidense: “Solo quiero aclarar que era callback, no me había quedado. Todavía tenía que ir a hacer otra audición”. De este modo, desmitifica el relato popular que lo coloca en la encrucijada de elegir entre dos caminos seguros.

Así, el bailarín y cantante subrayó que su historia ha sido malinterpretada: el supuesto rechazo a Madonna fue en realidad parte de un proceso de audiciones, mientras que su consolidación artística se dio en México a través de Timbiriche.

El propio Duverger concluyó con una reflexión sobre su trayectoria, agradecido por el rumbo que tomó su vida profesional y la oportunidad de desarrollarse en su país.

El salto de bailarín a cantante y el azar en la carrera de Duverger

El salto de bailarín a cantante y el azar en la carrera de Duverger.

La trayectoria de Jean Duverger antes de llegar a Timbiriche ofrece detalles sobre el azar y las oportunidades en el mundo artístico. En repetidas ocasiones, Duverger ha explicado que su formación original fue como actor: “Yo empecé como actor, me capacitaron para eso, me dieron clases de actuación y como añadido me dieron baile y canto”.

Fue en ese contexto cuando Yuri, considerada “la Madonna mexicana”, solicita bailarines afrodescendientes para su videoclip Hombres al borde de un ataque, según relata Duverger. “Yo no era bailarín, fui a hacer el video, hice la audición y me quedé”, reconoce, subrayando que su adaptación y disciplina lo llevan a destacarse dentro del equipo.

De esa primera experiencia pasa rápidamente a entrenar con mayor dedicación. “Empecé a entrenar más que los demás, ahí ya era todo un señor bailarín”, cuenta durante su visita a Faisy Nights.

Al final, la historia de Jean Duverger y Madonna ilustra cómo una oportunidad internacional y una decisión tomada en la juventud pueden moldear toda una carrera.

Aunque su paso por Timbiriche no lo llevó a consolidarse como estrella musical, esa experiencia resultó fundamental para su formación y proyección en la televisión mexicana.