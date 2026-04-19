Manuel Mijares anuncia nuevo show en Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Mijares Sinfónico’ celebrando 40 años

El cantante mexicano prepara una noche única, donde su inconfundible voz brillará junto a una gran orquesta, prometiendo emociones y nostalgia en un recorrido por sus temas más icónicos y entrañables (Ocesa)

El cantante Manuel Mijares confirma una tercera fecha de su concierto sinfónico en el Auditorio Nacional este 31 de julio, tras agotar las entradas de sus dos presentaciones previas, en medio de la celebración por sus 40 años de carrera y una década de su gira con orquesta.

La respuesta del público obliga a abrir una nueva oportunidad para quienes buscan presenciar el formato que combina su voz con más de 45 músicos en el escenario, lo que consolida el alcance de su propuesta sinfónica en el máximo recinto de Reforma.

La preventa de boletos para esta nueva fecha iniciará el 22 de abril a las 11:00 horas para tarjetahabientes Banamex, mientras que la venta general será un día después, a través del sitio web de Ticketmaster.

La preventa de boletos para el nuevo concierto de Mijares comenzará el 22 de abril a las 11:00 para tarjetahabientes Banamex y un día después para el público general en Ticketmaster (Ocesa)

Las presentaciones anteriores de Mijares lograron reunir a más de 10.000 asistentes cada noche, una muestra de la demanda que ha provocado el show que recorre los éxitos más reproducidos de su discografía, incluidos “Soldado del Amor”, “Bella” y “El Privilegio de Amar”.

El sinfónico de Mijares cumple diez años y mantiene convocatoria total

La faceta sinfónica de Manuel Mijares se establece como uno de los fenómenos más sólidos en la música en México. El concepto toma fuerza desde 2016, con la grabación de su disco Sinfónico Desde El Palacio De Bellas Artes, acompañado por una orquesta completa. Ese formato, que nació como homenaje a sus primeras tres décadas en la música, suma ahora otra década de presentaciones constantes y sold outs.

Durante el concierto del 14 de abril, Mijares subrayó que mantenerse vigente por 40 años ha sido “el desafío más grande” de su trayectoria. La cita de esa noche destacó por la presencia de figuras como Emmanuel, quien recordó que Mijares inició siendo corista en su banda; Yuri, quien interpretó “Acompáñame” y resaltó el lazo personal con el cantante; y Daniela Romo, que se sumó con la interpretación de “Me alimento de ti”, un tema revivido ante el público gracias a la serie Mentiras.

Los conciertos previos de Mijares en el Auditorio Nacional lograron reunir a más de 10,000 asistentes cada noche, reflejando la gran demanda de su propuesta sinfónica

Durante este concierto, Lucero —exesposa de Mijares— subió al escenario para dedicar palabras emotivas frente a una audiencia que respondió con ovaciones y consignas de apoyo.

El hecho de que Lucero y la hija que comparte con el cantante, Lucerito, se unieran a la última canción, acentuó el carácter familiar del homenaje y puso el acento en una relación pública que ha trascendido la ruptura.

Lucero marca el concierto con un homenaje público y familiar

Lucero interrumpió la presentación de Mijares para reconocer su trayectoria frente al público: “Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos”. La reacción del auditorio, con gritos de “¡beso, beso!”, contrastó con el tono distendido de la cantante, quien ironizó: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

Lucero y su hija Lucerito participaron en la última canción del concierto de Mijares, acentuando la dimensión familiar y afectiva de la celebración por sus 40 años de trayectoria (Manuel Mijares: Instagram)

La cantante insistió en el valor de la relación que mantiene con él: “Creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”.

Lucero y Mijares, separados desde 2011 tras 14 años de matrimonio, publican con regularidad mensajes recíprocos y mantienen proyectos conjuntos, lo que los convierte en referencia de convivencia profesional y personal tras la separación.