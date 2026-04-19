México

En medio de obras de la Calzada Flotante Tlalpan, personas estrenan la nueva ciclovía “La Gran Tenochtitlán”

La construcción de este carril para bicicletas en Av. Tlalpan sufrió retrasos por las constantes manifestaciones de trabajadoras sexuales y comerciantes afectados

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Inauguraron la ciclovía en Tlalpan en medio de las obras causadas por la construcción de la Calzada Flotante (X/ @BiciManager)
Inauguraron la ciclovía en Tlalpan en medio de las obras causadas por la construcción de la Calzada Flotante (X/ @BiciManager)

La mañana de este domingo 19 de abril, Clara Brugada encabezó la inauguración de la Ciclovía en TlalpanLa Gran Tenochtitlán”. La nueva ruta que va desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta la zona sur de la capital en Huipulco comprende 34 kilómetros de longitud y convierte a la Calzada de Tlalpan en la arteria más diversa en términos de movilidad en la capital.

Durante el evento, Brugada Molina destacó que el uso de la bicicleta representa un acto de resistencia y un gesto profundamente revolucionario orientado a recuperar el derecho a la ciudad. Afirmó: “Hoy inauguramos la ciclovía y decimos que la calzada de Tlalpan es de todas y de todos. Y además con lo que estamos haciendo en Tlalpan, la calzada se convierte en la única calzada multimodal”.

Sin embargo, en medio del primer recorrido masivo que se realizó en esta ciclovía, los usuarios pasaron algunos puntos de la avenida donde aún existen trabajos inconclusos, como la Calzada Flotante, proyecto que pretende ser un pasillo peatonal iluminado.

Cientos de ciclistas tomaron las calles para estrenar un nuevo tramo de ciclovía en av. Tlalpan, un usuario evidenció la reducción de carriles y afectaciones que persisten por las obras de la calzada flotante (X/ @BiciManager)

Calzada Flotante en Tlalpan sigue en construcción

A través de redes sociales circuló un video en el que un ciclista evidenció que continúan las afectaciones viales a la avenida San Antonio Abad y Calzada de Tlalpan por los trabajos de obra civil que se están realizando para la constricción de la calzada flotante.

Pese a que las autoridades finalizaron los trabajos para construir la ciclovía en Tlalpan, entre las estaciones San Antonio Abad y Chabacano de la Línea 2 del Metro CDMX persisten la reducción de carriles, así como afectaciones viales.

La Calzada Flotante de Tlalpan fue concebida como un parque elevado con vocación recreativa y de movilidad peatonal, cuya construcción inició entre los meses de septiembre y octubre de 2025. Esta obra se enmarca dentro de los preparativos previos al Mundial 2026, con el objetivo de fortalecer la oferta de espacios públicos y garantizar una mejor experiencia de movilidad para residentes y visitantes.

La ciclovía, de 34 km de longitud, incluye 20 mil 853 metros lineales de nueva banqueta y guarnición, 43 mil metros lineales de balizamiento, 338 confibicis y 5 mil 299 canalizadores viales, entre otras obras (Jefatura Gobierno CDMX)
La ciclovía, de 34 km de longitud, incluye 20 mil 853 metros lineales de nueva banqueta y guarnición, 43 mil metros lineales de balizamiento, 338 confibicis y 5 mil 299 canalizadores viales, entre otras obras (Jefatura Gobierno CDMX)

Comerciantes y trabajadoras sexuales denuncian pérdida de espacio por ciclovía en Tlalpan

Mientras el gobierno organiza recorridos para promover el uso de la ciclovía y llama a la ciudadanía a conocer el nuevo corredor, el contexto es de tensiones. Comerciantes, vecinas y trabajadoras sexuales se han manifestado en contra de esta obra.

Durante una protesta en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, un grupo de trabajadoras sexuales denunciaron que la obra está “mal planeada” y que la intervención gubernamental vulnera sus derechos. Las constantes manifestaciones afectaron la obra y retrasaron su inauguración.

Además, la reconfiguración del espacio vial también obligó a los automovilistas a tomar precauciones en los cruces e intersecciones con la ciclovía, como en el bajopuente.

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