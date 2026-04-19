T-MEC 2026: Marcelo Ebrard alista estrategia con empresarios mexicanos

La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial enfocan su diálogo estratégico en la próxima revisión del T-MEC en México. Crédito: Secretaría de Economía

La Secretaría de Economía y el Consejo Coordinador Empresarial acordaron intensificar su diálogo estratégico con miras a la próxima revisión del T-MEC, prevista para el 21 de abril en la Ciudad de México.

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, y José Medina Mora, presidente del CCE, encabezan estas reuniones, que buscan consolidar a México como un polo de competitividad en América del Norte, según un comunicado de la institución del pasado 17 de abril.

Durante el encuentro, ambas entidades analizaron los obstáculos actuales de la economía y las oportunidades para aumentar la integración productiva y asegurar la relocalización de empresas en el territorio nacional. Destacaron la necesidad de fortalecer las cadenas de suministro y reducir sus vulnerabilidades, acciones que consideran esenciales para detonar la inversión y crear empleos de calidad.

Secretaría de Economía y CCE afirman su compromiso con el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de México. Crédito: Secretaría de Economía

En el documento, la Secretaría de Economía y el CCE subrayaron que mantener un diálogo institucional permanente entre sector público y privado es determinante para generar certeza jurídica y reglas claras que impulsen la llegada de capital productivo a México.

Tanto Medina Mora como Ebrard afirman que la colaboración continuará, orientada a cimentar un entorno propicio al crecimiento económico y el desarrollo sostenible de México.

El nuevo T-MEC busca tratar a México y Canadá no como socios, según el secretario de comercio estadounidense

Howard Lutnick afirma que el gobierno de Donald Trump planea revisar el T-MEC y califica el acuerdo como un mal negocio para Estados Unidos. (AP)

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, anticipa una postura de fuerza del gobierno estadounidense frente a la próxima revisión formal del T-MEC, al calificar el acuerdo como un mal negocio y declarar que la administración de Donald Trump busca tratar a México y Canadá no como socios, sino bajo una relación de dependencia semejante a la de los estados de Georgia y Alabama, sin margen real de negociación.

Las palabras de Lutnick, difundidas en una conferencia del medio Semafor el pasado viernes 17 de abril, proyectan incertidumbre sobre la estabilidad del acuerdo y ponen en alerta a los otros dos países al evidenciar que Washington considera que llega a la revisión con ventaja clara y exigirá modificaciones profundas.

En su intervención pública, Howard Lutnick resumió la posición que anima a la administración Trump respecto al tratado comercial: buscan “reconsiderar y reimaginar” el T-MEC porque, según el presidente estadounidense, representa un acuerdo desventajoso para su país.

El secretario emplea una analogía que rompe con décadas de diplomacia: a juicio de Washington, “Hacer que México y Canadá sean tratados como Georgia y Alabama sin que estén comprometidos... es un mal trato”, dijo Lutnick. Esto podría implicar reducir a los otros dos países del bloque a la condición de entidades subordinadas a decisiones unilaterales de Estados Unidos.

Gobierno de Estados Unidos ve progreso en las pláticas con México

México enfrenta el riesgo de ceder demasiado para mantener la favorabilidad de Estados Unidos. EFE/Isaac Esquivel

El escenario para México se complejiza. Mientras el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señala que ha habido “progreso” en las pláticas bilaterales con México —a diferencia de Canadá, donde aún persisten “problemas sin resolver”—, este aparente avance deja dudas sobre el precio de esa cercanía.

México enfrenta el riesgo de que ocupe el lugar de quien más cede para mantener la favorabilidad estadounidense, pero sin ejercer influencia real en los términos del acuerdo.