¿El café afecta tus nutrientes? Así impacta en la vitamina D y el magnesio

El café es, para muchos, un ritual imprescindible. Ya sea por su sabor, su efecto estimulante o su papel en la vida social, esta bebida ocupa un lugar privilegiado en la dieta cotidiana.

Sin embargo, más allá de sus beneficios conocidos, como el aumento de la concentración o su aporte de antioxidantes, también existen dudas sobre su impacto en la absorción de nutrientes esenciales.

Entre los más mencionados destacan el magnesio y la vitamina D, dos elementos clave para la salud ósea, muscular y metabólica. La relación entre ambos ha despertado interés en la comunidad científica y en quienes buscan optimizar su bienestar a través de la alimentación y la suplementación.

¿El café reduce la absorción de nutrientes?

Diversos estudios han señalado que el café puede tener un efecto diurético leve, lo que implica una mayor excreción de minerales a través de la orina. En el caso del magnesio, esto puede traducirse en una disminución moderada de sus niveles en el organismo, especialmente cuando el consumo de café es elevado y no se compensa con una dieta adecuada.

El consumo de café puede influir ligeramente en los niveles de magnesio, un mineral clave para la activación de la vitamina D, esencial para la salud ósea y el aprovechamiento del calcio en el organismo

No obstante, especialistas coinciden en que este efecto no debe sobredimensionarse. En personas con una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras, semillas y frutos secos, el impacto del café sobre el magnesio suele ser limitado.

El papel del magnesio en la vitamina D

El magnesio cumple una función esencial en la activación de la vitamina D. Este mineral participa como cofactor en las reacciones enzimáticas que permiten transformar la vitamina D en sus formas activas dentro del cuerpo.

Esto significa que, incluso si una persona consume suficiente vitamina D —ya sea por exposición solar, alimentos o suplementos—, una deficiencia de magnesio podría dificultar su correcta utilización. En términos prácticos, el organismo podría no aprovechar al máximo este nutriente clave para la absorción de calcio y el mantenimiento de huesos saludables.

¿Tiene sentido suplementarlos juntos?

Ante esta interacción, ha surgido la tendencia de combinar suplementos de vitamina D y magnesio. Si bien no es obligatorio tomarlos en conjunto, algunos especialistas consideran que puede ser una estrategia útil en personas con riesgo de deficiencia, como aquellas con baja exposición al sol, dietas restrictivas o altos niveles de estrés.

También puede ser relevante en individuos con un consumo elevado de café, aunque no por el café en sí, sino por la suma de factores que podrían afectar el equilibrio de nutrientes.

Fuentes naturales y recomendaciones

La vitamina D se encuentra principalmente en pescados grasos como el salmón y las sardinas, así como en la yema de huevo y alimentos fortificados como la leche. Por su parte, el magnesio abunda en alimentos como almendras, espinacas, aguacate y semillas de calabaza.

Los expertos recomiendan priorizar estas fuentes naturales antes de recurrir a suplementos, y en caso de hacerlo, consultar con un profesional de la salud para determinar las dosis adecuadas.

Un equilibrio más allá del café

Lejos de ser un enemigo, el café puede formar parte de una dieta saludable si se consume con moderación. La clave está en mantener un equilibrio nutricional que garantice la ingesta suficiente de vitaminas y minerales esenciales.

En ese sentido, más que eliminar el café, la recomendación es prestar atención a la calidad de la dieta y, de ser necesario, evaluar el estado nutricional mediante estudios clínicos. Solo así será posible asegurar que el organismo aproveche al máximo nutrientes como el magnesio y la vitamina D, fundamentales para el bienestar general.