México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Guardar
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)
La frontera de México y Estados Unidos es la más transitada del mundo, así como una de las más vigiladas (Infobae Imagen Ilustrativa)

Si piensas cruzar de forma terrestre –ya sea andando o con un auto– de Tijuana, en Baja California, a San Diego, California, en Estados Unidos, o viceversa, aquí te decimos cuánto tiempo tardarás en hacerlo.

Es importante conocerlo porque se trata de la frontera más transitada del mundo por que lo que el tiempo de cruce puede cambiar de un momento a otro.

Aquí está el estado actual de las garitas fronterizas de OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este domingo 19 de abril.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

3 líneas abiertas

1:03 horas

Sentri

8 líneas abiertas

12 minutos

ReadyLane

14 líneas abiertas

1:40 horas

Tiempo de espera caminando:

General

4 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:40 horas

Sentri

3 líneas abiertas

16 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:00 hora

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

8 minutos

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

En espera..

ReadyLane

1 línea abierta

En espera..

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesTráfico en Baja CaliforniaTráfico en Garitas

Más Noticias

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

El choque entre música y redes sube de tono con declaraciones que anticipan un duelo cargado de tensión y espectáculo

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

¿CDMX para turistas? Propuestas de Clara Brugada incendian las redes rumbo al Mundial

Clara Brugada propone home office y suspensión de clases durante el Mundial 2026 para reducir el tráfico, pero las redes estallan

¿CDMX para turistas? Propuestas de Clara Brugada incendian las redes rumbo al Mundial

Exigen la renuncia de Rosario Piedra en la CNDH: “Invisibiliza a las víctimas y descalifica a la ONU”

Miembros de Somos MX cuestionaron la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reconocer señalamientos sobre la magnitud del problema de desaparición en México

Exigen la renuncia de Rosario Piedra en la CNDH: “Invisibiliza a las víctimas y descalifica a la ONU”

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El operativo fue realizado por fuerzas federales en coordinación; los cateos permitieron el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y un vehículo

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

El Gran Campeón Mexicano sostuvo que la única victoria importante del estadounidense fue contra Saúl Álvarez

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

De niño estrella a “El Sol de México”: Luis Miguel cumple 56 años y así conquistó el mundo

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

DEPORTES

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago del 20 al 24 de abril

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar