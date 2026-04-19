México

Exigen la renuncia de Rosario Piedra en la CNDH: “Invisibiliza a las víctimas y descalifica a la ONU”

Miembros de Somos MX cuestionaron la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reconocer señalamientos sobre la magnitud del problema de desaparición en México

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(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

Jóvenes integrantes de Somos México, agrupación política, realizaron una manifestación frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para exigir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular del organismo.

Daniel Hernández Trejo, miembro de Somos MX, señaló: “La CNDH encabezada hoy por Rosario Piedra Ibarra no acompaña a las víctimas, las invisibiliza descalificando a la ONU, rechazando el comunicado y la llamada alerta del Comité contra la Desaparición Forzada, protegiendo al Estado en lugar de confrontarlo”.

La protesta surge tras la postura de la CNDH que descalificó el reporte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, organismo que anunció que llevará el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

CNDH rechaza postura de la ONU: desaparición forzada ya no es política de Estado

La CNDH argumentó que el reporte del CED “se basa en posturas sesgadas de organizaciones no gubernamentales” y que sus conclusiones carecen de sustento pleno.

Además, la Comisión criticó que el CED haya privilegiado voces como la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que ha documentado las insuficiencias del Estado mexicano en la materia.

CNDH-ONU
CNDH a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

La declaración de la CNDH replicó la postura del gobierno federal al cuestionar tanto al organismo internacional como a las ONG que contribuyeron con información y al rechazar que en el país exista desaparición forzada.

Según la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la definición de desaparición forzada de la ONU implica que es una práctica orquestada por el Estado, argumento que utilizó para negar su existencia en México.

Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), presidida por María Dolores González Saravia, determinó que el dictamen del CED “es una oportunidad para crear diálogo” ante la crisis, además de señalar que México debe mantener “una disposición abierta al escrutinio” y a recibir apoyo técnico de mecanismos internacionales.

“Rosario Piedra: renuncia!”

En representación de Somos México, Hernández Trejo afirmó que la desaparición forzada “no es un asunto del pasado, es un problema del presente”, recalcando que la situación se ha agravado con el actual gobierno.

Según cifras presentadas por la agrupación, “con López Obrador desaparecieron más de 54 mil personas, cifra que supera a los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto juntos y en el primer año de Sheinbaum han desaparecido más de 14 mil personas desaparecen 40 personas al día”.

En la avenida San Jerónimo, frente a la sede de la CNDH en la Ciudad de México, los manifestantes instalaron una manta exigiendo la renuncia de Rosario Piedra y colocaron montones de tierra, zapatos y prendas de vestir, como símbolo del dolor de los familiares de personas desaparecidas y de las madres buscadoras.

Activismo de Rosario Ibarra de la Piedra. Foto: Twitter @Eduard__oH
Activismo de Rosario Ibarra de la Piedra. Foto: Twitter @Eduard__oH

Los participantes recordaron la trayectoria de Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual titular de la CNDH, quien dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y de su hijo, Jesús Piedra Ibarra, desaparecido por el Estado en la década de 1970, en el contexto de la Guerra Sucia, y fundadora del Comité Eureka.

“Hoy esa historia es traicionada. México vive una crisis de desaparecidos generalizada y documentada. No es una percepción ni un discurso vacío. Más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, según cifras que el mismo gobierno tiene registradas de manera oficial. Los hechos están ahí y son imposibles de negar”, concluyeron los manifestantes.

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