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Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

El choque entre música y redes sube de tono con declaraciones que anticipan un duelo cargado de tensión y espectáculo

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Mario Bautista enciende la rivalidad con Aarón Mercury antes del Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (RS)
Mario Bautista enciende la rivalidad con Aarón Mercury antes del Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (RS)

La cuenta regresiva para el evento Supernova: Génesis 2026 ya comenzó, y el ambiente está lejos de ser tranquilo. Mario Bautista decidió hablar sin filtros antes de su combate contra Aarón Mercury, dejando claro que la rivalidad no es solo parte del show.

El enfrentamiento, programado para el 26 de abril en la Arena Ciudad de México, ha generado expectativa por el contraste de trayectorias entre ambos. Lo que empezó como un cruce de declaraciones terminó convirtiéndose en un duelo que mezcla espectáculo, orgullo y competencia.

En medio del ruido mediático, Bautista se mostró relajado, pero firme. No evadió la polémica y, por el contrario, la utilizó como combustible para alimentar una pelea que promete encender el ring.

La respuesta directa que encendió la rivalidad

Mario Bautista enciende la rivalidad con Aarón Mercury antes del Supernova: Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (RS)
El combate entre Bautista y Mercury mezcla espectáculo, orgullo y competencia, y genera alta expectativa en el público. (RS)

Tras los comentarios de Mercury, quien lo acusó de renegar de sus inicios, el cantante no tardó en responder ante la prensa. Con tono sarcástico, soltó: “Sí, me avergüenzo de mis inicios… ¡ah, no, al contrario, Televisa yo lo amo!”, dejando claro que sus palabras previas formaban parte del juego mediático.

Lejos de esquivar la confrontación, Bautista aceptó que la tensión es necesaria para elevar el espectáculo. “Es parte de la rivalidad… al final del día nos vamos a agarrar a madrazos”, declaró, alimentando la expectativa de un combate intenso.

Además, defendió su trayectoria y aseguró que su paso por la televisión ha sido clave en su desarrollo profesional, descartando cualquier desprecio hacia ese origen.

Preparación física y confianza rumbo al combate

Montaje fotográfico que muestra los primeros planos de los rostros de dos hombres jóvenes: Aarón Mercury a la izquierda y Mario Bautista a la derecha
Declaraciones cruzadas entre Mario Bautista y Aarón Mercury alimentan la tensión y el interés mediático previo a la pelea. (Instagram: @aaronmercury / @mariobautista)

Más allá del intercambio verbal, el intérprete detalló el exigente entrenamiento al que se ha sometido. Habló de sesiones de sparring con rivales de distintos niveles, reconociendo que algunos enfrentamientos han sido especialmente duros.

“Me tocó uno con más experiencia… la neta sí fue una p...”, confesó, evidenciando la intensidad del proceso. Sin embargo, también dejó ver su entusiasmo por aprender y mejorar dentro del ring.

Incluso lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Aarón lleva un mes y medio”, sugiriendo una ventaja en preparación que podría marcar diferencia durante la pelea.

Música, espectáculo y un cierre que promete

Foto de Mario Bautista
Declaraciones cruzadas entre Mario Bautista y Aarón Mercury alimentan la tensión y el interés mediático previo a la pelea. - (Cuartoscuro)

El combate no será el único foco de atención. Bautista adelantó que aprovechará la noche para mostrar parte de su nueva etapa musical, lo que añade un elemento extra al evento.

El artista explicó que este momento representa una evolución en su carrera, donde busca integrar todas sus facetas en un mismo escenario. La pelea, en ese sentido, funciona como escaparate tanto físico como creativo.

Así, entre golpes, declaraciones y música, el enfrentamiento se perfila como uno de los espectáculos más comentados del momento, con dos figuras decididas a demostrar quién domina dentro y fuera del ring.

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