Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Julio César Chávez y Terence Crawford han sido dos de los boxeadores más destacados a lo largo de la historia, cada uno en una distinta época dejó un legado. (Ilustración: Jesús Aviles)

Julio César Chávez y Terence Crawford han sido dos de los boxeadores más destacados a lo largo de la historia, cada uno en una distinta época dejó un legado.

Sin embargo, a pesar de que nunca hubo una enfrentamiento entre ambos, el Gran Campeón Mexicano reveló cómo hubiera sido una pelea contra el estadounidense y criticó la dificultad de sus rivales.

Chávez asegura que le hubiera ganado a Crawford

En entrevista con Luis Parra, Julio César Chávez sostuvo que Terence Crawford es un gran peleador, pero cuestionó la calidad de sus victorias. En entrevista con Luis Parra, el ex campeón mexicano afirmó que Bud solo ha vencido a Saúl “Canelo” Álvarez, y señaló que lo hizo cuando el tapatío “ya no estaba en su mejor momento”.

“Crawford es una gran peleador, pero si tú lo ves, ¿a quién le ha ganado? Le ganó a Canelo nada más, pero a un Canelo ya.."

Terence Crawford derrotó a Canelo Álvarez y se convirtió en nuevo campeón mundial indiscutido de las 168 libras (REUTERS)

Chávez también consideró que una pelea entre él y Crawford en peso súper ligero habría sido complicada, pero aseveró que en su mejor etapa, la balanza se habría inclinado a su favor.

“En peso súper ligero yo pienso que sí, hubiera sido una pelea dura. Pero estando en súper ligero en mi prime, lógicamente”, finalizó el ex campeón.

Crawford y su retiro tras vencer a Canelo

El 13 de septiembre de 2025, Terence Crawford pasó a la historia del boxeo tras derrotar a Saúl Canelo Álvarez y conseguir el campeonato indiscutido de las 168 libras.

El originario de Nebraska subió tres categorías de peso para retar al mexicano en el Allegiant Stadium en Las Vegas y luego de 12 rounds donde dominó el combate, los tres jueces le dieron la victoria con tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113.

Luego de esa victoria histórica, el norteamericano sorprendió a todos y anunció su retiro del boxeo profesional dejando vacante todos los cinturones de los supermedianos. Con 38 años de edad, Crawford dejó un récord impecable de 42 victorias (31 por la vía del nocaut), 0 empates y ninguna derrota.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Álvarez en busca de un campeonato mundial nuevamente

Por su parte, Álvarez regresará a pelear por un campeonato mundial el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. El tapatío regresará a los cuadriláteros luego de haber perdido sus títulos de los supermedianos y ser operado del codo.

Aunque su rival todavía no está confirmado, el nombre que más suena es el de Christian Mbilli, quien fue nombrado como campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que también peleará en septiembre.

La expectativa en torno al regreso de Álvarez es alta. La derrota ante Crawford y el posterior retiro del estadounidense dejaron un vacío en la categoría supermediana y una oportunidad para que nuevos protagonistas busquen la cima.