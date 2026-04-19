México

Ofertas de trabajo falsas en redes sociales: una trampa que puede terminar en violación o secuestro

La SSC alerta sobre ofertas de empleo falsas en redes sociales usadas para robar datos, bienes y cometer delitos graves. Así opera la red criminal

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Las recientes investigaciones apuntan a un crecimiento sostenido en la publicación de anuncios fraudulentos, donde los usuarios confiados son abordados y posteriormente citados para despojarlos de información confidencial e incluso exponerlos a delitos graves.
Las recientes investigaciones apuntan a un crecimiento sostenido en la publicación de anuncios fraudulentos, donde los usuarios confiados son abordados y posteriormente citados para despojarlos de información confidencial e incluso exponerlos a delitos graves.

Buscar empleo en redes sociales se ha vuelto una práctica cotidiana para millones de mexicanos — y los delincuentes lo saben. Las autoridades capitalinas tienen identificado un modus operandi en el que criminales publican ofertas de trabajo falsas en plataformas digitales para atraer a víctimas, robarles datos o pertenencias, y en los casos más graves, cometer delitos de alto impacto como violación o trata de personas.

No se trata de casos aislados. Existen investigaciones en curso y, en días recientes, la Fiscalía de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra un integrante de una banda vinculada a 10 casos, varios de los cuales terminaron en agresiones sexuales.

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
(Reuters)

Así opera la trampa

El esquema es calculado y progresivo. Las redes sociales son el primer gancho:

  • Los delincuentes publican vacantes en supuestos despachos jurídicos, empresas de ventas o agencias de edecanes, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc.
  • Contactan a la víctima por teléfono, le informan que su currículum “está en revisión” para generar confianza.
  • Luego la invitan a continuar la conversación por WhatsApp, una plataforma más informal y susceptible de manipulación.
  • Finalmente, citan a los postulantes en lugares públicos donde se concreta el robo, el engaño o algo peor.

En enero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya había emitido una alerta cibernética por esta modalidad, conocida como “currículum falso”, que explota la urgencia y la necesidad económica de quienes buscan trabajo.

Plano medio de un trabajador de fábrica caucásico, de mediana edad, en uniforme azul, sosteniendo un recibo de salario y documentos de jubilación con expresión preocupada.
El incremento de reportes de engaños por supuestas oportunidades laborales ha motivado a las dependencias a emitir recomendaciones precisas, orientadas a prevenir robos, extorsiones y otros actos realizados mediante páginas y perfiles engañosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales de alerta que debes conocer

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo emitió una serie de recomendaciones clave para no caer en estas redes:

  • Verifica la empresa: debe tener página web, redes sociales activas y teléfonos de contacto rastreables.
  • Desconfía de sueldos irreales: promesas de altos salarios por tareas simples y sin experiencia son una señal de alerta inmediata.
  • Nunca aceptes que te “recojan”: ofertas que implican trasladarte a otro estado y donde ofrecen recogerte en centrales camioneras pueden estar relacionadas con trata de personas.
  • No compartas datos personales antes de verificar la legitimidad de la empresa.
  • Googlea el número desde el que te contactaron antes de responder o agregar a WhatsApp.

Un problema que crece en silencio

En redes sociales existen grupos ciudadanos dedicados a exponer y denunciar ofertas de empleo falsas, lo que habla de la magnitud de un problema que las autoridades reconocen pero que sigue cobrando víctimas.

La recomendación de las autoridades es clara: ante cualquier sospecha, reportar a la SSC o a la Fiscalía. Una oferta de trabajo que parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo es — y el costo de ignorar esa intuición puede ser mucho más alto que quedarse sin empleo.

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