México

¿CDMX para turistas? Propuestas de Clara Brugada incendian las redes rumbo al Mundial

Clara Brugada propone home office y suspensión de clases durante el Mundial 2026 para reducir el tráfico, pero las redes estallan

Guardar
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

Las declaraciones de Clara Brugada durante la presentación del proyecto “Mundial Verde” desataron una ola de críticas en redes sociales. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México planteó una serie de medidas para reducir el tráfico vehicular durante el Mundial 2026 — entre ellas, el regreso del home office y la suspensión de clases — y la reacción de los capitalinos no se hizo esperar.

El malestar no fue tanto por las propuestas en sí, sino por cómo fueron interpretadas: para muchos usuarios, el mensaje detrás de las palabras fue claro y contundente: que los capitalinos se queden en casa para que los turistas disfruten la ciudad.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

¿Qué dijo exactamente Brugada?

Durante su intervención, la mandataria fue directa:

“Sí necesitamos que este Mundial podamos entre todos trabajar para lograr que haya menos tráfico, menos tránsito. Sabemos que estamos gestionando para que las escuelas esos días no tengan clases.”

Además, añadió que el trabajo remoto podría ser clave para mejorar la calidad del aire:

“Sí necesitamos que el home office regrese a la ciudad y el trabajo desde el hogar pueda ayudarnos a que tengamos aire limpio.”

Las medidas, presentadas como parte de una estrategia de movilidad y medio ambiente, fueron recibidas con escepticismo por una parte importante de la ciudadanía.

“Como si fuéramos el problema”: la reacción en redes

Las críticas en plataformas como X y TikTok no tardaron en volverse tendencia. Los comentarios más virales apuntaban todos en la misma dirección:

  • “O sea, que nos escondamos para que los turistas estén a gusto, ¿no?”
  • En pocas palabras y sin tanto rollo, escondan lo que está mal. Jajajjaa.”
  • Encerio es más importante unos tipos corriendo tras una pelota que los niños vayan a la escuela?.”

El tono general en redes reflejó un sentimiento compartido: la percepción de que los habitantes de la CDMX están siendo tratados como un obstáculo, y no como los protagonistas de su propia ciudad durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)
Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, aseguró que rumbo al mundial han convocado a una alianza para implementar home office en la capital. (Foto: CDMX)

¿Solución temporal o política de fondo?

Lo que más cuestionaron los usuarios fue la naturaleza de las medidas. Para la ciudadanía, propuestas como el home office o la suspensión de clases suenan más a parche logístico que a una solución estructural a problemas históricos como la contaminación y la movilidad en la capital.

La conversación dejó una pregunta flotando en el ambiente: si estas medidas son buenas para la ciudad durante el Mundial, ¿por qué no aplicarlas de forma permanente?

Por ahora, la polémica sigue viva en redes — y los capitalinos tienen muy claro que no están dispuestos a desaparecer del paisaje de su propia ciudad.

Temas Relacionados

Clara BrugadaMundial 2026CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de abril

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

El choque entre música y redes sube de tono con declaraciones que anticipan un duelo cargado de tensión y espectáculo

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Exigen la renuncia de Rosario Piedra en la CNDH: “Invisibiliza a las víctimas y descalifica a la ONU”

Miembros de Somos MX cuestionaron la negativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a reconocer señalamientos sobre la magnitud del problema de desaparición en México

Exigen la renuncia de Rosario Piedra en la CNDH: “Invisibiliza a las víctimas y descalifica a la ONU”

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El operativo fue realizado por fuerzas federales en coordinación; los cateos permitieron el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y un vehículo

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

El Gran Campeón Mexicano sostuvo que la única victoria importante del estadounidense fue contra Saúl Álvarez

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

De niño estrella a “El Sol de México”: Luis Miguel cumple 56 años y así conquistó el mundo

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

DEPORTES

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago del 20 al 24 de abril

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

¿Cuánto cuesta comer en El Remolkito? El lugar de tacos al que fueron Heung-Min Son y Hugo Lloris

WWE WrestleMania 42: esto fue lo que pasó en la noche estelar