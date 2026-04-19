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Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago del 20 al 24 de abril

Los depósitos dobles terminarán la próxima semana

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Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México y dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que estén inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias”
Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México y dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que estén inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias”

Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa social impulsado por el gobierno de México y dirigido a estudiantes de nivel licenciatura que estén inscritos en instituciones públicas clasificadas como “prioritarias” dentro del país.

Durante el ciclo escolar actual, los beneficiarios obtienen un apoyo económico de 5,800 pesos cada dos meses, cubriendo los 10 meses correspondientes al periodo lectivo. Los meses de julio y agosto quedan fuera por coincidir con el receso vacacional.

La finalidad esencial de esta beca es evitar el abandono escolar y proporcionar un respaldo económico que permita a los jóvenes continuar sus estudios y alcanzar la titulación.

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)
Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros el 1 de octubre (Gobierno de México)

¿Qué beneficiarios reciben el pago de Jóvenes Escribiendo el Futuro del 20 al 24 de abril?

Los pagos del programa comenzaron a distribuirse desde el pasado 13 de abril de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Así que tomando en cuenta el calendario oficial, los beneficiarios que recibirán el pago de la beca del lunes 20 al viernes 24 de abril serán aquellos cuya primer apellido inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S.

Calendario de pagos

  • Lunes 13 de abril: A, B
  • Martes 14 de abril: C
  • Miércoles 15 de abril: D, E, F
  • Jueves 16 de abril: G
  • Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L
  • Lunes 20 de abril: M
  • Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 22 de abril: R
  • Jueves 23 de abril: S
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)
Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

Formas de saber si ya llegó la beca

Hay varias formas de conocer si ya te llegó el pago de abril del programa, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador. buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Además, para cualquier duda o aclaración se puede llamar al teléfono 55 1162 0300 que opera de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La dispersión de la beca continúa para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Pagos dobles e impacto social del programa

Las alumnas y alumnos están recibiendo un pago doble, ya que no pudieron cobrar el depósito pasado que se realizó en el mes de febrero. Este depósito corresponde al bimestre enero-febrero y marzo-abril.

Por otra parte, cabe señalar que más de 40,000 jóvenes han participado en Jóvenes Escribiendo el Futuro, dentro del total de estudiantes apoyados por las Becas para el Bienestar al cierre de 2025. Asimismo, más de ocho millones recibieron la Beca Rita Cetina y otros cuatro millones la Beca Benito Juárez.

El universo de beneficiarios de las tres becas educativas principales alcanzó los 13 millones de estudiantes, con una inversión que superó los 128.000 millones de pesos. El impacto de estas becas se proyecta como fundamental para garantizar el acceso a la educación en México en los próximos años.

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